Esto es lo que hará Ana Virginia Calzada contra Pilar Cisneros por decirle “pensionada de lujo” y “sinvergüenza”

Ana Virginia Calzada demandará a Pilar Cisneros. (Ana Virginia Calzada/Ana Virginia Calzada)

La pelea política subió de tono y ahora se trasladará a los tribunales y es que la candidata presidencial del Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, anunció que presentará una demanda contra la diputada oficialista Pilar Cisneros, luego de que esta la llamara públicamente “pensionada de lujo” y “sinvergüenza”.

El enfrentamiento estalló después de que Cisneros reaccionara con dureza a un video de campaña de Calzada, en el que la aspirante a la Presidencia lanzó fuertes acusaciones y señaló como “narcos” al presidente Rodrigo Chaves, a la propia Pilar Cisneros y a la candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández.

La respuesta de Cisneros no se hizo esperar y fue directa al cuello.

“Oiga, cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza Ana Virginia Calzada salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video, ¿qué le parece?”, dijo la diputada oficialista.

Pilar Cisneros le respondió a Calzada. (Jose Cordero/José Cordero)

Lejos de quedarse callada, Calzada redobló la apuesta y anunció acciones legales. En un nuevo video, aseguró que el “continuismo” del actual gobierno debe enfrentarse no solo en las urnas, sino también en los juzgados.

“Al continuismo tenemos que detenerlo con el voto y en los tribunales. Pilar, a usted y a su grupo les esperan años pagando el mal que le han hecho a este país y a personas honorables que han dañado con sus mentiras”, afirmó la candidata.

Calzada fue todavía más contundente y dejó claro que no piensa dar marcha atrás.

“Por eso, Pilar, dese por querellada. Si no le tengo miedo al narcotráfico y al crimen organizado, mucho menos le tengo miedo a usted, a Rodrigo y a su aprendiz Laura Fernández”, lanzó.

Ana Virginia Calzada lanzó este clip.

La aspirante presidencial cerró su mensaje asegurando que la verdadera respuesta no vendrá de las encuestas, sino del voto popular.

“Se les acabó la fiesta. El margen de error no se conoce en las encuestas, se conocerá en las urnas. Los buenos somos más”, concluyó.