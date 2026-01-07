Costarricenses en Estados Unidos votarán en el “hogar lejos de casa” de la Selección Nacional

El sufragio de más de 20 mil costarricenses en Estados Unidos, definitivamente, tendrá dos olores: hogar y fútbol porque van a votar en un lugar que conocemos como el “hogar lejos de casa” de los ticos.

Se confirmó este miércoles 7 de enero que unos 20 mil costarricenses, que viven en 19 estados de Estados Unidos, tendrán como centro de votación nada menos y nada más que el estadio Red Bull Arena en Nueva Jersey, el próximo 1 de febrero.

En el "hogar lejos de casa", el Red Bull Arena, votarán los ticos en Estados Unidos.

¡Ahora sí le sonó! Pues sí. Justo el Red Bull Arena es, por así decirlo, la casa de los ticos cuando juegan en Estados Unidos, ya que siempre que hay partido de la selección nacional se llenan las graderías de blanco, azul y rojo de tanto compatriota.

Para las próximas elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Consulado General de Costa Rica en Nueva York se dieron la mano para conseguir un lugar con todas las condiciones necesarias. Será la cuarta elección consecutiva en que los ticos en el extranjero pueden votar.

“El Consulado General de Costa Rica en Nueva York informa a la comunidad costarricense que la sede de votación para las elecciones del domingo 1 de febrero de 2026 será: Sports Illustrated Stadium, 600 Cape May St, Harrison, NJ 07029.

En ese Red Bull Arena, en el 2017, con el Machillo Ramírez de técnico, la Sele le ganó 2-0 a Estados Unidos. (Julio Cortez)

“Les invitamos a tomar nota de esta información y a participar en este importante proceso democrático”, explica el consulado en un pequeño comunicado dirigido a la comunidad tica en Estados Unidos.

Solo en suelo estadounidense van a votar 44.580 ticos, de ellos 22.964 son hombres y 21.616, mujeres. Es el país del mundo en el cual más costarricenses votarán el próximo 1 de febrero. En total, en el extranjero votarán 67.270 compatriotas, de ellos 35.580 son hombres y 33.690, mujeres.

El Red Bull Arena de inmediato, a los amantes del fútbol, nos lleva a aquel partidazo contra Estados Unidos del 2017 por las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, el cual ganamos 2-0 con doblete de Marco Ureña a los 30 y 82 minutos.

En el Red Bull Arena, Costa Rica siempre juega como de local por tanto tico que llega a apoyar. (AFP)

