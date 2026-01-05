Nuevas reglas del MEP para el 2026: ¿Qué pasará si un estudiante llega con un tatuaje nuevo?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió unificar las reglas del juego para todos los centros educativos del país, con respecto a temas que han causado polémica.

A partir de este 2026 ya no quedará a criterio de cada director si se permiten los tatuajes o el maquillaje; ahora existen criterios nacionales únicos que buscan garantizar la equidad desde el Valle Central hasta las zonas más alejadas.

MEP dicta reglas nacionales sobre tatuajes y maquillaje en estudiantes. (Archivo)

Según el Ministerio, esta reforma surge porque la dispersión de normas anteriores generaba “desigualdad, arbitrariedad y conflictos”. Aquí le detallamos cómo quedaron las reglas.

El tema de los tatuajes involucra al PANI

Esta es una de las reglas más estrictas de la nueva normativa:

Prohibición total: No se permiten tatuajes permanentes ni temporales en menores de edad.

No se permiten tatuajes permanentes ni temporales en menores de edad. Denuncia: Si un director detecta un tatuaje nuevo en un estudiante, deberá comunicarlo de inmediato al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) .

Si un director detecta un tatuaje nuevo en un estudiante, deberá comunicarlo de inmediato al . Excepciones: Solo se perdonarán los tatuajes hechos antes de estos lineamientos (con aviso de los padres), en personas mayores de edad que aún estudian o por motivos histórico-culturales.

Si los estudiantes se hicieron tatuajes antes de que la entrada en vigencia del reglamento, deben informarlo al directo del centro educativo. (Cortesía)

Ni vapeo ni maquillaje

El Ministerio fue enfático en que no habrá tolerancia para el consumo de sustancias ilícitas:

Vapeo y alcohol: Se considera una falta grave vapear, fumar o tomar alcohol dentro de la institución, fuera de ella con el uniforme puesto o en actividades oficiales. No hay excepciones.

Se considera una vapear, fumar o tomar alcohol dentro de la institución, fuera de ella con el uniforme puesto o en actividades oficiales. No hay excepciones. Maquillaje y uñas: No se permite pintura de uñas, labios, ojos ni pestañas postizas durante el horario escolar. Las uñas deben estar cortas (máximo 3 milímetros) y sin rastro de uñas artificiales. Solo se permitirá maquillaje en actos culturales como obras de teatro o bailes folclóricos.

Queda prohibido que las alumnas usen las uñas pintadas y largas. (Archivo)

¿Qué pasa con los piercings, la barba y el cabello?

La apariencia física también entra en cintura con los siguientes límites:

Accesorios: Se prohíben piercings visibles, expansores, implantes transdérmicos, cadenas y anillos. Solo se permite un arete o argolla en el lóbulo de cada oreja.

Se prohíben piercings visibles, expansores, implantes transdérmicos, cadenas y anillos. Solo se permite en el lóbulo de cada oreja. Vello facial: Se permite el bigote y la barba, siempre y cuando no cubran el rostro de manera desproporcionada.

Se permite el bigote y la barba, siempre y cuando no cubran el rostro de manera desproporcionada. Cabello: Se mantiene la normativa vigente sobre el largo del cabello, sin excepciones adicionales.

Cada centro educativo tiene tiempo hasta febrero de este año para actualizar su reglamento interno y capacitar a los docentes y familias sobre estos cambios que buscan “orden y respeto” en las aulas.