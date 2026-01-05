¿Puedo llevar a mi perro a Dekra? La regla que pocos conductores saben

Ahora es muy común ver a personas que andan con sus mascotas por todos lado: en el mall, en la playa, en el parque y cuando tienen que llevar el carro a algún lado, también se las llevan.

Sin embargo, hay lugares en los que, por reglamento, no se pueden llevar animales; uno de ellos es Dekra: en ninguna de las estaciones está permitido que ingresen perros o ninguna otra mascota al área de inspección.

“No se permite el ingreso de mascotas al área de inspección. Agradecemos su apoyo para mantener el orden y el cumplimiento de los procesos.

“Estas prohibiciones están estipuladas en el Reglamento N° 38516-MOPT para el ingreso, comportamiento, prohibición o denegatoria del servicio o control de egresos de usuarios y vehículos en las instalaciones de inspección técnica vehicular", detalló la empresa en una publicación en su página de Facebook.

Recuerde llevar su vehículo a revisión técnica

En este inicio del 2026 se volvió a iniciar el cronograma para la revisión técnica de vehículos y es importante que usted tenga presente cuándo le toca llevar el suyo para evitar que se le pase el mes que le corresponde.

En enero le toca a los vehículos cuyas placas terminan en 1; en febrero las que terminan en 2, en marzo las que finalizan en 3, en abril las que terminan en 4, en mayo las que acaban en 5, en junio las terminadas en 6, en julio las que finalizan en 7.

En agosto deben ir a revisión los vehículos de placas que finalizan en 8, en setiembre las terminadas en 9 y en octubre las que acaban en 0.

Tome en cuenta que usted puede adelantar la revisión un mes; por ejemplo, si su carro o moto tiene una placa que finaliza en 5, le corresponde ir al chequeo en mayo, pero, si lo desea, puede sacar cita y llevarlo en abril.

Recuerde que para llevar el vehículo a revisión debe primero agendar una cita en la sucursal que más le sirve. Para hacerlo debe ingresar al sitio web de Dekra: https://www.dekra.cr/es/inicio/ e ingresar donde dice “hacer cita”. El proceso es fácil y no tiene ningún costo económico.