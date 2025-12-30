Dekra tendrá estaciones en tres nuevas zonas del país

La empresa responsable en el país de la revisión técnica vehicular, Dekra, confirmó que arrancará el 2026 con presencia en tres nuevas zonas del país.

Dekra oficializó el traslado durante el mes de enero de sus tres estaciones móviles a nuevas localidades, específicamente a Tarrazú, Grecia y Corredores. Esto como parte de los movimientos normales que se hacen con estas unidades operativas.

De acuerdo a lo que explica la empresa, los cambios serán los siguientes: móvil Central, inicia operaciones en San Marcos de Tarrazú el viernes 2 de enero. Horario: lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m.

Dekra comienza el 2026 con cobertura en tres nuevas zonas del país. (Dekra/Cortesía)

La móvil Norte, en Guatuso, estará hasta el 14 de enero. Mientras que la de Grecia arranca labores el lunes 19 de enero. Horario: lunes a sábado, de 8 a.m. a 5 p.m.

LEA MÁS: Este secreto para que la masa de los tamales quede más sabrosa nunca la habíamos escuchado

En cuanto a la móvil sur, estará en Ciudad Cortés hasta el 14 de enero. Mientras que en Ciudad Neily comenzará a funcionar a partir del lunes 19 de enero. Horario: lunes a sábado, de 6 a. m. a 6 p. m.

DEKRA además tiene 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional. Estas son: Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón, las cuales operan de 6 a. m. a 9 p. m. La estación de Cañas opera de 7 a. m. a 7 p. m.

LEA MÁS: Para cerrar el 2025 con todos los marchamos 2026 pagos, se deben de cancelar unos 24 mil por hora

Explica Dekra que: “para este final de año se están atendiendo todos los vehículos que todavía no cuenten con la revisión al día. Para el mes de enero recibirán aquellos vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Las estaciones de servicio de Dekra atienden a los usuarios que tienen agendada una cita, esto puede hacerse fácilmente a través del sitio web oficial www.dekra.cr”.

Puede sacar cita en Dekra fácilmente a través del sitio web oficial www.dekra.cr (Cortesía)

“Contar con estaciones móviles nos posibilita extender el servicio a zonas más alejadas, beneficiando con ello a los usuarios de estas comunidades”, comentó Maureen Ramírez, gerente general de Dekra.

LEA MÁS: Revisamos las predicciones que hizo Minor Khayyan en el 2025 y cuesta creer todas las que pegó