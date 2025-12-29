Para cerrar el 2025 con todos los marchamos 2026 pagos, se deben de cancelar unos 24 mil por hora

A pocas horas para que finalice el 2025 todavía hay 579.015 personas que no han pagado su marchamo 2026 de acuerdo a los datos oficiales que da el Instituto Nacional de Seguros (INS).

A este lunes 29 de diciembre la cantidad de marchamos 2026 pagos es de 1.364.572 y lo recaudado es de unos ¢243 mil millones de colones.

Quedan muy pocas horas del 2025 para pagar el marchamo 2026, no lo deje para lo super último. (Albert Marín/Entrevista a Leticia Arguedas del Banco Nacional.)

Eso sí, los ticos somos buenos para consultar lo que debemos, pero al parecer no para pagar. Se registran casi 6 millones de consultas.

Como lo explicó la institución el pasado 3 de noviembre, en total 1.943.587 conductores deben cancelar este derecho de circulación 2026, lo que representa una recaudación cercana a los ¢335 mil millones.

Si tomamos en cuenta que los lugares donde se puede pagar el marchamo 2026 abren unas 8 horas al día en promedio, entonces, los que no han pagado tienen 24 horas todavía para hacerlo, pero eso significa que deberían pagar unas 24. 125 personas por hora para lograr el pago total.

Más de 500 mil choferes todavía no han pagado el marchamo 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Como buenos ticos, cientos de personas dejan el pago del derecho de circulación para última hora, es por eso que podríamos estar ante un tsunami de personas pagando el marchamo 2026 en los diferentes puntos entre este 29 y el próximo 31 de diciembre.

Todavía el INS debe recaudar unos 92 mil millones de colones. Para que la institución salga tablas con el pago debería estar ingresando cada hora (de las 24 que faltan con las ventanillas abiertas en los diferentes puntos de recolección) unos ¢3.800 millones.

Al 29 de diciembre el porcentaje de pago es del 72,54% y falta por pagar el 27,46%. El pago es de tres cuartas partes del total.

Le recodamos que AQUÍ puede consultar cuánto debe de marchamo. Aproveche ahorita mismo que no hay tantas filas en los lugares de pago porque entre el 30 y el 31 podrían aumentar las filas considerablemente.