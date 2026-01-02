Curso lectivo 2026: ¡Entrada tardía! El MEP confirma la fecha oficial de inicio de clases

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó, oficialmente, el Calendario Escolar 2026, la herramienta digital que sirve como guía para docentes, estudiantes y padres de familia sobre el quehacer educativo de este año.

Para este ciclo, las autoridades definieron el lema: “La escuela nos forma, la escritura nos impulsa y los valores nos guían”.

El documento ya se puede consultar de forma completa en el sitio web oficial de la institución, en el sitio https://calendario.mep.go.cr/2026/app/

El MEP ya publicó el calendario del Curso Lectivo 2026. (Alonso Tenorio)

Fechas más importantes para los estudiantes

El inicio de las lecciones está programado para el lunes 23 de febrero.

Este año la entrada a clases será más tarde de lo acostumbrado porque antes de que los alumnos lleguen a las aulas, unos 90 mil funcionarios del MEP participarán en jornadas de capacitación del 9 al 20 de febrero para fortalecer sus competencias.

¿Qué temas abarcará la formación?

Las autoridades señalaron que la capacitación se realizará en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria como el SEC, ANDE, APSE y SITRACOME.

En esta iniciativa se abarcarán temas como fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos.

Estas son las principales fechas del calendario del 2026 que debe tener presente:

Semana Santa: Del 29 de marzo al 5 de abril.

Del 29 de marzo al 5 de abril. Vacaciones de medio periodo: Los estudiantes tendrán sus tradicionales “15 días” de descanso del 6 al 17 de julio .

Los estudiantes tendrán sus tradicionales “15 días” de descanso del . Finalización de clases: El último día de lecciones será el 9 de diciembre .

El último día de lecciones será el . Actos de graduación: Se realizarán los días 10 y 11 de diciembre.

Este año la entrada a clases será más tarde de lo acostumbrado. (Rafael Pacheco)

División del curso lectivo

El año escolar estará organizado en dos grandes bloques para facilitar el planeamiento educativo:

Primer periodo: Del 23 de febrero al 3 de julio.

Del 23 de febrero al 3 de julio. Segundo periodo: Del 20 de julio al 9 de diciembre.

El MEP detalla que el diseño del calendario de este año busca integrar de manera armónica temas como la lectura, la escritura, la tecnología y la formación en valores, además de promover la participación activa de las familias en el centro educativo.