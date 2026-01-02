¿Por qué la mayoría de las personas fracasa haciendo ejercicio? Esto dicen biohackers

Enero suele ser el mes en el que miles de personas retoman el ejercicio con la esperanza de mejorar su salud y bajar de peso. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje logra mantener el hábito durante todo el año, principalmente por la frustración de no ver resultados rápidos.

Enero el mes de las promesas

Expertos aseguran que enfocarse en la salud y el rendimiento mejora la constancia. (Canva/Canva)

Durante los primeros meses del año, los gimnasios se llenan de personas motivadas por cumplir sus propósitos de año nuevo. No obstante, la constancia suele diluirse con el paso del tiempo. Según datos citados por expertos en la industria del fitness, apenas el 9 % de las personas logra sostener una rutina de ejercicio durante 12 meses consecutivos.

¿Por qué se abandona el ejercicio?

De acuerdo con biohackers especializados en optimización del rendimiento físico, el principal motivo del abandono es la falta de resultados visibles en el corto plazo. Griff Long, atleta profesional y líder del sector fitness, explicó al diario New York Post que muchas personas dejan de entrenar porque sienten que su esfuerzo no está dando frutos.

LEA MÁS: ¿Pereza o depresión? El síntoma que muchos ignoran, según una psiquiatra

“La gente abandona sus objetivos de fitness porque no ve resultados. Y cuando no los ve, siente que no está funcionando”, señaló Long. Esta percepción se refuerza cuando los cambios físicos tardan más de lo esperado, lo que genera desmotivación y abandono.

Ejercicio: la falta de resultados inmediatos es una de las principales causas del abandono. (Canva/Canva)

Datos en lugar de espejos

Para combatir esta frustración, Long y su equipo trabajan en Upgrade Labs, un centro de longevidad impulsado por inteligencia artificial, donde se utilizan datos biométricos para medir el progreso real de cada persona. En estas instalaciones no hay espejos; el enfoque está en los indicadores físicos que reflejan mejoras internas, como la ganancia muscular o la pérdida de grasa.

Dave Asprey, fundador de Upgrade Labs, explicó que el peso corporal no siempre refleja los avances reales. Incluso mencionó casos en los que una persona perdió grasa y ganó músculo sin que la báscula mostrara grandes cambios.

LEA MÁS: ¿Toma gaseosas sin azúcar? Preste atención a lo que dice este médico

Los expertos recomiendan no pesarse con frecuencia, ya que el peso puede generar expectativas irreales y llevar a abandonar el ejercicio antes de tiempo.

Nota realizada con ayuda de IA