Universidad Nacional anuncia periodo para cambio de carrera: conozca los pasos y requisitos

Si usted es un postulante de nuevo ingreso para el proceso de Admisión 2025-2026 de la Universidad Nacional (UNA) y está considerando un giro en su futuro profesional, preste mucha atención.

El Departamento de Registro de la institución informó que habilitará un plazo exclusivo para realizar el cambio de carrera.

La UNA anunció cómo y cuándo deben hacerse los cambios de carrera para este año. (UNA)

Este trámite es fundamental para quienes desean ajustar su elección inicial antes de consolidar su ingreso a la universidad. El periodo para realizar el cambio será del 5 al 7 de enero de 2026, en un horario de 8 a. m. a 5 p. m.

LEA MÁS: Se viene una entrega masiva del FCL este 2026 y usted podría ser uno de los beneficiados

El trámite se hace por internet

Para facilitar el proceso, la universidad dispuso que el cambio se realice de forma digital.

Los interesados deben ingresar al sitio web oficial www.registro.una.ac.cr. Una vez dentro, deben buscar la sección de “Avisos importantes” y seleccionar el enlace denominado “Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso”.

Es importante realizar el movimiento dentro de las fechas establecidas, ya que la institución fue enfática en que, después de este periodo, no se aceptarán más solicitudes de modificación.

LEA MÁS: Pilar Cisneros desconoce por qué pusieron su foto en vallas para puesto que no existe: “No fui consultada”

Después de ese periodo no se harán cambios. (UNA)

Casos especiales y pruebas de aptitud

Existen situaciones particulares que los estudiantes deben revisar con cuidado este 5 de enero:

Pruebas de aptitud: Quienes eligieron carreras como Arte Escénico, Danza, Música o Arte y Comunicación Visual , pero no aplicaron o no aprobaron la Prueba de Aptitud Específica , tienen la obligación de realizar el cambio de carrera ese mismo día.

Quienes eligieron carreras como , pero no aplicaron o no aprobaron la , tienen la obligación de realizar el cambio de carrera ese mismo día. Opciones en blanco: Si por alguna razón el espacio de la opción de carrera aparece vacío en el sistema, el postulante debe incluir su preferencia el 5 de enero para asegurar su continuidad en el proceso.

En ambos casos, es vital que el estudiante verifique su promedio de admisión tras realizar el ajuste para confirmar que cumple con lo necesario para seguir adelante en el proceso de ingreso a la Universidad Nacional.