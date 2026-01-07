Guanacaste Aeropuerto rompe récord histórico de pasajeros en temporada alta

Guanacaste Aeropuerto cerró el año con broche de oro al registrar un nuevo récord de tránsito en plena temporada alta.

El pasado 27 de diciembre, la terminal vivió su día más movido con un total de 13.815 pasajeros, superando en un 7% la marca que se había logrado en marzo de 2025.

Según Guanacaste Aeropuerto, de los 13.815 pacientes registrados en las instalaciones, 7.654 ingresaron al país, mientras que 6.350 iban de salida, con un total de 44 operaciones internacionales y 15 domésticas.

“Este 27 de diciembre fuimos testigos de un nuevo hito en Guanacaste Aeropuerto. Estas cifras reflejan la alta demanda aérea y reafirman la confianza de las aerolíneas en nuestra terminal como punto clave. Más de 13 mil pasajeros transitaron de forma ordenada y fluida, lo que demuestra nuestra capacidad para ofrecer un servicio de calidad incluso en los momentos de mayor afluencia, con contribución a una movilidad positiva y ágil dentro de la terminal”, indicó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

Guanacaste Aeropuerto registró nuevo récord de afluencia de pasajeros en la terminal en diciembre. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

Guanacaste inauguró nuevas conexiones áereas

Durante el mes de diciembre, Guanacaste Aeropuerto inauguró cinco nuevas conexiones áreas, ampliando su red a 26 destinos.

Varias aerolíneas expandieron sus operaciones en Costa Rica, por ejemplo WestJet, JetBlue y Delta.

El 12 de diciembre se inauguró la ruta Vancouver-Guanacaste, operada por la aerolínea WestJet. También inició operaciones la ruta Winnipeg-Guanacaste el 20 de diciembre.

La aerolínea Porter empezó a operar en el país por primera vez con vuelos directos desde Toronto y Ottawa en Canadá.

Guanacaste Aeropuerto inauguró nuevas rutas áreas en diciembre por la temporada alta. (ICT/Cortesía ICT)

Por otra parte, la aerolínea JetBlue opera la ruta Fort Lauderdale-Guanacaste desde el 4 de diciembre.

Además, incrementó los vuelos desde Boston el 18 de diciembre, pasando de 3 a 7 vuelos semanales.

La aerolínea Delta expandió sus operaciones con la ruta directa con la ciudad de Detroit.

También se reiniciaron las rutas estacionales como Baltimore, Minneapolis y Denver.

