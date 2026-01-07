Nacional

CCSS activa protocolos ante aumento de atención pediátrica en hospital Max Peralta

Municipalidad de Cartago pidió auxilio por el colapso en los servicios pediátricos

Por Ingrid Hidalgo

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que se activaron los protocolos de gestión de la red hospitalaria para garantizar la atención, tras un fuerte aumento en la demanda de servicios pediátricos, especialmente en el Hospital Max Peralta de Cartago.

Esta medida busca coordinar el apoyo entre centros de salud y distribuir pacientes hacia otros hospitales como los de Heredia, Alajuela y Turrialba, dependiendo de la gravedad de cada persona.

Las autoridades indicaron que los pacientes que requieren mayor nivel atención son aquellos que necesitan ventilación mecánica.

Edificio CCSS
La CCSS activó protocolos ante el aumento en demanda pediátrica en varios hospitales, especialmente el Max Peralta en Cartago. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Municipalidad de Cartago solicitó ayuda

La activación de estos protocolos se dio luego de que la Municipalidad de Cartago pidiera auxilio ante el colapso de los servicios pediátricos en el Max Peralta.

Según el gobierno local, la situación se agravó con el reporte del primer caso de un niño diagnosticado con influenza AH3, conocida como subclado K, quien no fue aislado por la falta de equipos especializados en el hospital.

Asimismo, señaló que ocurrió tras el aumento de pacientes indígenas, que, al parecer, ingresan con menores a zonas no adecuadas para su estadía.

“Estas condiciones de hacinamiento y exposición incrementan el riesgo de contagio y complicaciones respiratorias en los niños y es lo que ha generado una mayor demanda de camas y atención especializada”, indicó el gobierno local cartaginés.

Personas con mascarilla en hospital costarricense durante repunte inusual de virus respiratorios como influenza y covid-19, en medio de la temporada de lluvias
La Municipalidad de Cartago señaló que la situación se agravó con el reporte del primer niño con influenza AH3, quien no fue aislado. (Canva/Canva)

Ante esta crisis, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, hizo un llamado urgente para recibir apoyo de hospitales capitalinos y centros privados, con el fin de dotar al Max Peralta de los insumos necesarios para atender a los menores de forma segura.

