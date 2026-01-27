“Lo pescaron”: El video que dejó frío a Elías Alvarado en plena transmisión de Telenoticias

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias, también está sufriendo por la tormenta de nieve que hay en Estados Unidos. (redes/Instagram)

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, se llevó una sorpresa en plena transmisión en vivo este lunes, mientras informaba cómo se vive la fuerte tormenta de nieve que afecta varias zonas de Estados Unidos.

Tras cerrar su reporte, en el que habló de las complicaciones, las lamentables muertes y también de cómo algunas personas buscan verle el lado amable al fenómeno, su jefe Ignacio Santos tomó la palabra y lo dejó frío… pero no por la nieve.

Ignacio Santos le mete color a Elías Alvarado

El director de Telenoticias anunció que compartiría unas imágenes “de hace unos minutos”.

Lo que nadie esperaba era que el protagonista del video fuera el propio Elías, quien apareció “volando pala” y quitando la nieve del lugar desde donde realizaba la transmisión.

Al ver las imágenes, el periodista no pudo contener la risa y explicó que intentaba buscar un punto más firme para no pararse directamente sobre la nieve.

Ignacio, entre risas, confesó que nunca ha tenido que limpiar nieve y comentó que siempre ha escuchado que es un trabajo sumamente pesado. Alvarado no dudó en confirmarlo y contó que el día anterior pasó tres horas limpiando el parqueo de su casa, hasta que un vecino llegó a ayudarlo al verlo agotado.

Elías Alvarado tuvo que ponerse a 'volar pala' para quitar la nieve donde estaba para poder hacer su trabajo para Telenoticias. (redes/Instagram)

“El dolor en el cuerpo en la noche… mejor no tenga esa experiencia”, le recomendó Elías a su jefe, cerrando un pase informativo que terminó regalándoles una sonrisa a los televidentes.