“¿Quién es ese hombre?”: El divertido gesto de Johanna Villalobos con Ignacio Santos que encendió las redes

“¿Quién es ese hombre?“, publicó la periodista al saber que trabajará junto a Ignacio Santos

Por Silvia Núñez
Ignacio Santos es el director de Telenoticias, noticiero de Teletica, y además el presentador de ¿Quién quiere ser millonario?. (Instagram)

La periodista e influencer Johanna Villalobos anda con sonrisa de oreja a oreja y no es para menos, pues Teletica la invitó a formar parte del análisis paralelo del próximo debate presidencial, que se realizará este jueves 29 de enero, a las 7 p. m.

Johanna estará comentando y analizando las propuestas de los candidatos junto con otros jóvenes y su transmisión se verá por YouTube.

Johanna Villalobos "suspira" por Ignacio Santos

Sin embargo, lo que más la tiene emocionada es que podrá compartir espacio con uno de los pesos pesados del periodismo nacional: Ignacio Santos.

Este miércoles se realizó una especie de ensayo previo al debate y la influencer no aguantó las ganas de compartir el momentazo que vivió en sus redes sociales.

Johanna Villalobos participará en el debate de Teletica.
La periodista e influencer Johanna Villalobos participará en el debate de Teletica. (redes/Instagram)

Villalobos confesó que uno de sus grandes sueños se hizo realidad al trabajar al lado de Santos, a quien admira desde hace años.

Lo curioso es que, para acompañar el acontecimiento, le puso la icónica canción “¿Quién es ese hombre?”, de la novela Pasión de Gavilanes, dejando claro que el periodista le roba suspiros… al menos profesionales.

Johanna Villalobos participará en el debate de Teletica.
Johanna Villalobos está fascinada de trabajar al lado de Ignacio Santos. (redes/Instagram)

Eso sí, todo muy en son de broma y con respeto, aunque el detalle no pasó desapercibido, sobre todo porque esta semana Nancy Dobles, pareja sentimental de Santos, anda disfrutando de unas vacaciones en Perú.

Es decir, mientras Nancy está fuera del país, otra mujer —periodísticamente hablando— le hace ojitos a don Ignacio desde el set.

