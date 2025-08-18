Johana Villalobos reveló que importante plataforma de videos la contrató y así lo logró

Johanna Villalobos es creadora de contenido. (Cortesía/Cortesía)

Johana Villalobos reveló que una importante plataforma de videos la contrató y, además, contó cómo lo logró

La influencer y creadora de contenido está de fiesta pues esto marca un importante paso en su carrera.

La macha le contó a sus seguidores que desde hace unos 7 u 8 años se dedica a recomendar series y películas, y que estaba más que feliz porque la marca Prime Video la fichó.

Johanna Villalobos se va a dedicar a crear videos de recomendaciones de series y pelis. (Instagram)

“La cosa es que Prime Video dijo: ‘Ay, nos gusta esa chica de Costa Rica que recomienda series y películas’, y me contrataron. Ahora solo voy a pasar recomendando series y cintas”, dijo en su cuenta de Instagram emocionada.

Con este nuevo proyecto, Johana Villalobos amplía su presencia en el mundo digital y reafirma su papel como una de las principales influencers de Costa Rica en el área de recomendaciones de cine y televisión.

