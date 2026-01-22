¿Se perdió el Antidebate viral con Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo? Aquí lo puede ver

El Antidebate de TDMás, transmitido este miércoles, se convirtió en uno de los contenidos políticos más comentados de la semana tras reunir a Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo en un formato alejado de la confrontación tradicional y enfocado en la conversación.

Ariel Robles del Frente Amplio, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, Claudia Dobles, de Coalición Alianza Ciudadana y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Socialcristiana, bajaron revoluciones este miércoles por la noche en una distendida sesión de Antidebate en TD Más. (Foto: Comando de Claudia Dobles/Foto: Comando de Claudia Dobles)

Lejos del esquema clásico de debate político, el programa apostó por un espacio más relajado, en el que los aspirantes presidenciales pudieron exponer los principales problemas del país, compartir posibles soluciones y también hablar de aspectos personales de sus vidas.

LEA MÁS: Laura Chinchilla deja ver su angustia en mensaje en el que crítica a quien “no ha dado la cara para debatir”

El tono del Antidebate permitió momentos distendidos, anécdotas e incluso bromas entre los participantes, lo que generó una conexión distinta con la audiencia. Este enfoque fue bien recibido por miles de costarricenses, quienes destacaron en redes sociales la fluidez del intercambio y la ausencia de ataques directos.

La propuesta de TDMás buscó mostrar una faceta más humana de los candidatos, permitiendo que el público conociera no solo sus posturas políticas, sino también su manera de pensar y comunicarse fuera del ambiente de confrontación que suele marcar la campaña electoral.

LEA MÁS: La aclaración de Ariel Robles y las risas que marcaron el “Antidebate” de TD Más

¿Dónde se puede ver el Antidebate completo?

Si usted se perdió la transmisión en vivo, el Antidebate de TDMás quedó disponible de forma íntegra en el canal de Teletica Radio en YouTube, donde el video ha acumulado miles de reproducciones y continúa circulando ampliamente en redes sociales. Vealo aquí

El espacio se consolidó como una alternativa diferente para acercar la política a la ciudadanía y abrió el debate sobre nuevas formas de presentar a los aspirantes presidenciales.

Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo en el Antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Nota realizada con ayuda de IA