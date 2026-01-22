La aclaración de Ariel Robles y las risas que marcaron el “Antidebate” de TD Más

Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) dejaron de lado sus diferencias políticas y tuvieron una conversación amena en el antidebate organizado por TD Más.

Los candidatos se sentaron en una mesa y conversaron de diferentes temas, además de la política.

La plataforma invitó a cuatro aspirantes presidenciales para que dialogaran, sin moderadores ni guiones preestablecidos. Desde su inicio, a las 8:00 p.m., hubo risas y conversaciones serias entre todos.

Cuatro candidatos presidenciales fueron invitados al antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Este formato es distinto a otros debates; los candidatos tuvieron el control sobre la conversación. Ellos eligieron tarjetas con preguntas de diferentes temas, no necesariamente políticos y, además, tuvieron espacios en los que pudieron plantear sus propuestas, así como expresar sus opiniones, en temas como seguridad, cuido, salud y educación.

Preguntas fuera de lo ordinario

Los aspirantes a la presidencia iniciaron la conversación hablando sobre fútbol. Ellos se relajaron y contaron anécdotas de su vida.

Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo comentaron que son saprissistas, mientras que Álvaro Ramos no tiene equipo favorito a nivel nacional, pero a nivel internacional sigue al FC Barcelona, y Claudia Dobles es liguista.

El frenteamplista compartió que, por amor a su abuelo, se hizo liguista por un año, antes de que falleciera.

Dobles contó que, una vez, fue invitada a un programa de fútbol y estaba nerviosa por las preguntas que le iban a hacer. Tras el programa, su abuela la llamó para reclamarle porque había dicho que era liguista.

Otro tema del que hablaron es qué harían si perdieran su trabajo y no tuvieran una educación formal. Ariel Robles provocó las risas al mencionar que vendería matas, pues se han esparcido rumores de que él y su fracción consumen marihuana.

“Vendería matas porque me gustan mucho las matas. Quiero hacer una aclaración sobre los chismes del gobierno, que no tiene nada que ver con matas de otro tipo. No fumo”, mencionó el frenteamplista.

Los candidatos también mencionaron qué tipo de helado prefieren entre cremoleta o chocoleta. La mayoría eligió la chocoleta. Además, hablaron sobre el famoso helado Pinito que volvió loco al país.

Además, comentaron sobre algunas palabras que se distinguen entre las provincias, como maquinilla o tajador, chiribisco o apretado, entre otras.

Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo mantuvieron una conversación amena en el antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Reacciones de la nueva encuesta del CIEP

Los aspirantes a la presidencia también comentaron sus primeras impresiones sobre los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Todos coincidieron en que la lucha aún sigue.

“Esto no se ha acabado todavía. Hay que darlo hasta el final, pero sí tenemos que hacer algo para que no pase”, dijo Juan Carlos Hidalgo.

Claudia Dobles, por su parte, dijo que no hay nada escrito porque todavía hay muchísimas personas indecisas.

“No creo que antes de que nosotros tuviéramos memoria hubiéramos visto un fenómeno como este; la falta de respeto, la chabacanería. O sea, don Pepe decía a veces cosas así pasadas de tono y otros políticos, pero el nivel de agresividad que vemos, de violencia verbal, no”, comentó el candidato de la Unidad Social Cristiana.

¿Qué propuestas presentaron?

Uno de los temas que se tocó en este debate es la seguridad. Los candidatos plantearon sus propuestas para resolver la inseguridad en el país.

Por ejemplo, hablaron de recuperar el control y el territorio, devolver los guardacostas a los puntos críticos de entrada de las drogas y la policía a los aeropuertos y las fronteras, un trabajo coordinado con el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, entre otras propuestas.

Cuando hablaron sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, Ariel Robles no tuvo palabras para agradecer por la atención que le han dado a su suegro, quien lucha contra un cáncer.

“Es un trato completamente humano”, expresó el frentamplista.

Claudia Dobles mencionó que el departamento de Oncología es especial.

Los candidatos aprovecharon el espacio para opinar que los funcionarios deben tener mejores salarios y que se debe construir la Torre de Esperanza del Hospital de los Niños.

Los candidatos hablaron de diferentes temas como fútbol, salud, educación, entre otros. ( TD+ /LN)

Sin embargo, Álvaro Ramos indicó que antes de eso, se debe resolver la crisis de los especialistas.

En el tema de cuido, se refirieron a la creación de un sistema nacional de cuidos para incorporar a las mujeres a la fuerza laboral, fortalecer la formación de las personas cuidadoras, entre otras propuestas.

Por último, hablaron sobre educación. Ellos impulsarían un pacto por la educación. Se mencionó que se debe hacer una reforma curricular y reducir las cargas laborales de los docentes en materia administrativa.

