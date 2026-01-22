Ministerio de Salud confirma caso positivo de chikungunya en esta parte de Costa Rica

Un hombre de 24 años, vecino de Esparza de Puntarenas, se convirtió en el primer caso positivo de chikungunya en Costa Rica en los últimos nueve años, según confirmó este miércoles el Ministerio de Salud.

La institución informó mediante un comunicado de prensa que el virus volvió a circular en el país, luego de estar “desaparecido” desde el 2017.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a eliminar criaderos debido a la aparición del primer caso de Chikungunya en 9 años. (Shutterstock /Shutterstock)

Paciente se mantiene estable

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el joven se encuentra estable y no presenta complicaciones por el momento.

“El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones para el control de mosquitos, con el fin de proteger a la población y evitar la propagación de la enfermedad”, indicó la institución.

Medidas de prevención recomendadas

Ante la confirmación del caso, Salud hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, entre ellas:

Uso de repelente contra mosquitos

Vestir ropa de manga larga

Utilizar mosquiteros

Eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada.

Estas acciones son clave para reducir el riesgo de contagio y evitar la propagación del virus.

El virus del Chikungunya lo transmite los mosquitos Aedes aegypti y el Aedes albopictus. (Shutterstock)

Cómo se transmite el chikungunya

El virus del chikungunya es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“El chikunguña es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus Chikungunya. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12”, indica la OPS.

Síntomas más comunes

Entre los síntomas más frecuentes de la enfermedad, la OPS señala la aparición repentina de fiebre, acompañada de dolor en las articulaciones.

“Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años”, agrega la Organización.

No existe vacuna contra la enfermedad

Actualmente, el chikungunya no tiene vacuna ni tratamiento antiviral específico. La atención médica se enfoca en aliviar los síntomas, por lo que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar contagios.