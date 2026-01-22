“Nada está escrito”: candidatos reaccionan a nueva encuesta del CIEP

Los candidatos presidenciales compartieron sus primeras impresiones sobre la nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el antidebate de TD Más.

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) siguen esperanzados tras el resultado.

El verdiblanco leyó una pregunta sobre lo que sintieron cuando salió el informe del CIEP de la intención de voto.

Los candidatos presidenciales dieron sus primeras impresiones sobre los resultados de la nueva encuesta del CIEP.

Juan Carlos Hidalgo quedó atónito con la pregunta y pensó unos segundos antes de expresarse.

“Esto no se ha acabado todavía. Hay que darlo hasta el final, pero sí tenemos que hacer algo para que no pase”, dijo el candidato.

Claudia Dobles coincidió con el aspirante de la Unidad.

“Yo dije: ‘No, esto lo que indica es que aquí no hay nada escrito’. Hay todavía muchísimas personas indecisas”, expresó.

“Se me acercaron a decirme que tenga cuidado”

En este espacio, Ariel Robles recordó cuando empezó a criticar al oficialismo como diputado, al punto de que varias fuerzas políticas se le acercaron a advertirle que tuviera cuidado.

“La primera vez, creo que fui como de los primeros diputados en pararme y decir que esto no está bien, lo que está haciendo doña Pilar no está bien. No fueron ni una ni dos personas las que se me acercaron de diferentes fuerzas políticas a decirme: ‘Tienes que cuidarte, es peligroso, tienen 80% de apoyo popular’. Yo creo que el miedo paraliza”, dijo el frenteamplista.

Robles señaló que hay que seguir adelante con las campañas para que la gente salga a votar.

“Nunca hemos visto un fenómeno como este”

El aspirante del Partido Unidad Social señaló que la falta de respeto que hay por parte del oficialismo es un fenómeno que nunca antes se ha visto.

“No creo que antes de que nosotros tuviéramos memoria hubiéramos visto un fenómeno como este; la falta de respeto, la chavacanería. O sea, don Pepe decía a veces cosas así pasadas de tono y otros políticos, pero el nivel de agresividad que vemos, de violencia verbal, no”, comentó Juan Carlos Hidalgo.

Ariel Robles, por su parte, mencionó que en el debate de Trivisión, que se grabó este miércoles y será transmitido la próxima semana, se encontró con Laura Fernández y que el tono que usa para dar su mensaje no es normal.

Los candidatos presidenciales coincidieron que la lucha se mantiene de pie a pesar de los resultados de la encuesta del CIEP. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

¿Cuál resultado dio la encuesta del CIEP?

La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, lidera la encuesta con un 40% de intención de voto, mientras que la cifra de los indecisos aún se mantiene alta con un 32%.

Álvaro Ramos obtuvo un 8%, Claudia Dobles 5%, Ariel Robles, Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar (Avanza) recibieron 4%.

El estudio fue realizado entre el 12 y el 15 de enero de este año mediante 1.006 (para la encuesta transversal aleatoria) y 1.132 (para la encuesta de panel) entrevistas telefónicas y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

