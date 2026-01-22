¿Tiene cédula digital? TSE recuerda que no es válida para votar

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo un llamado urgente a los votantes para que no se lleven una sorpresa el día de las elecciones.

Si usted tiene la Identidad Digital Costarricense (IDC), conocida como cédula digital, tome en cuenta que no la puede utilizar para emitir su voto en la mesa.

Las autoridades electorales indicaron que solo se podrá votar con la cédula de identidad en formato físico, ya sea el diseño anterior o el nuevo.

No se puede usar la cédula digital en las elecciones del 1 de febrero, debe ir con su cédula física. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)

¿Qué pasa si tiene la cédula vencida? El Tribunal confirmó que no hay problema, siempre que el documento tenga menos de un año de vencido; es decir, que haya caducado después del 1 de febrero de 2025.

Si quiere ir a la segura, puede ir a las oficinas del TSE para solicitar un nuevo documento de identidad.

TSE ampliará su horario para la entrega

Las autoridades ampliará su horario de atención para facilitar la solicitud y el retiro de cédulas de identidad en la sede central en San José y las 32 oficinas regionales.

Estos son los horarios:

Sábado 24 de enero: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (solo en la sede central)

Del lunes 26 al viernes 30 de enero: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado 31 de enero: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo 1 de febrero: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hace unos meses, el TSE lanzó un nuevo diseño de la cédula física, que tiene una guaria morada, un colibrí y la bandera de Costa Rica.

El documento no tiene un costo, pero si usted ha solicitado la cédula dos veces en un mismo año calendario, debe pagarlo.

El TSE lanzó hace unos meses el nuevo diseño de la cédula de identidad. (TSE/Cortesía)

