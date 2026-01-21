Todo listo para las elecciones del 1 de febrero: TSE ya distribuyó el material electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó la entrega de todo el material electoral a las juntas cantonales, a solo unos días de que el país acuda a las urnas el 1 de febrero.

La gigantesca operación logística se realizó con el apoyo de Correos de Costa Rica, que ganó la contratación mediante un proceso de licitación abierta, utilizando 12 camiones con capacidad de hasta 12 toneladas. Estos vehículos recorrieron 11 rutas nacionales para llegar a cada rincón de Costa Rica, incluyendo las zonas de más difícil acceso.

“El material electoral fue empacado en los sacos, conocidos como tulas, cada uno con un chip de rastreo, cerrados con marchamos de seguridad, y transportados en vehículos cerrados y custodiados por la Fuerza Pública y funcionarios del organismo electoral”, comunicó el TSE.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que ya se entregó todo el material electoral a las juntas cantonales en el país. (TSE/TSE)

¿Ahora qué sigue?

Tras llegar a las juntas cantonales, el Tribunal entregará el material a más tardar el sábado 24 de enero a las juntas receptoras de voto, una semana antes de las elecciones.

Cada tula contiene, además de las papeletas, urnas, padrones, lapiceros, crayones anaranjados, listas de votantes, cartelones, marchamos de seguridad y otros artículos.

En el día de las elecciones, las personas con discapacidad tendrán aceso a lupas, plantillas antideslizantes, plantillas en Braille, guías para firma, mamparas accesibles y fichas de comunicación dirigidas a las personas sordas.

Cada tula contiene artículos que se utilizarán el día de las elecciones presidenciales. (TSE/Cortesía)

Consulados ya tienen el material

El Tribunal señaló que entre el 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de este año, se enviaron las tulas a los 49 consulados de Costa Rica en el extranjero.

Un total de 3.731.788 ciudadanos están empadronados, de ellos, 67.270 personas están inscritas fuera de nuestras fronteras.

Estados Unidos es el país donde hay mayor cantidad de electores nacionales, con 44.580 personas, seguido por España (2.688 electores) y Canadá (2.132 costarricenses).

Otros países donde se encuentran los electores costarricenses son Nicaragua, Panamá, México, India, Turquía, Kenia, Indonesia, Jamaica y más.

Hace unos días, la Embajada de Costa Rica en Italia compartió que recibió la tula para las elecciones el 1 de febrero. (TSE/TSE)

