Así llegará el material electoral a todo el país: aire, mar y tierra

El corazón del ser democrático costarricense ya empezó a latir con más fuerza mientras se alistan miles de tulas que servirán para trasladar el material electoral que le da forma a la democracia.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició oficialmente el empaque del material electoral que se usará en las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero y que llegará a 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en todo el país.

En estas labores participan 95 funcionarios del TSE, quienes trabajan en dos turnos, de lunes a viernes, utilizando una línea de producción con bandas transportadoras que permite un control bien detallado del contenido.

Según pruebas realizadas por el propio Tribunal, cada tula se completa en un promedio de 45 segundos, desde que inicia el proceso hasta que queda lista.

Cada saco pesa alrededor de 14 kilos y lleva dentro más de 30 materiales esenciales para la votación, entre ellos las papeletas blancas para Presidencia y Vicepresidencias y las celestes para Diputaciones, ambas con la cantidad exacta según el padrón de cada junta.

También se incluyen urnas, padrones, lapiceros, crayones anaranjados, listas de votantes, cartelones, marchamos de seguridad y otros materiales indispensables.

Además, el TSE incorporó ayudas técnicas para personas con discapacidad, como lupas, plantillas antideslizantes, plantillas en Braille, guías para firma, mamparas accesibles y fichas de comunicación dirigidas a la población sorda.

El próximo lunes 12 de enero comenzará la distribución del material electoral, dividida en 11 rutas.

Ese día saldrán cerca del 28% de las tulas, que irán a cantones como San José, Alajuelita, Escazú, Montes de Oca, Curridabat, Cartago y Alajuela centro, entre otros.

Las tulas, que cuentan con chips de radiofrecuencia, viajarán en vehículos custodiados por la Fuerza Pública y monitoreados por GPS.

También se utilizarán helicópteros, lanchas, camiones y vehículos de doble tracción para llegar a zonas costeras, indígenas y de difícil acceso.

Más allá de la logística, el proceso vuelve a dejar una imagen que llena de orgullo: vecinos, amigos y familiares cargando en sus espaldas las tulas, convertidos en guardianes de la voluntad popular.

Un gesto sencillo, pero poderoso, que confirma que en Costa Rica la democracia se cuida entre todos.