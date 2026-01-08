¿Qué proponen los candidatos presidenciales para mejorar las condiciones de los docentes?

Uno de los problemas que preocupa al país es la condición laboral en la que viven muchos de los docentes, pues tienen sobrecarga laboral y además, muchos no han tenido un aumento en su salario.

LEA MÁS: Profesoras cuentan los horrores que viven en las aulas, tras denuncias de abandono del MEP

En el 2025, se han publicado varios estudios sobre la situación en la que viven los profesores, además, La Teja ha conversado con varios docentes para que nos contara la triste realidad en la que viven.

El informe del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), en el que participaron 9.398 educadores, señaló que trabajan horas extras para realizar algunas laborales como revisar tareas y exámenes o, incluso, planificar las lecciones y elaborar informes.

Varios estudios enfocados en el ámbito educativo han revelado en 2025 la grave situación en la que viven los docentes, por la sobrecarga laboral y salarios insuficientes. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Luisa, una docente que prefirió no dar su nombre real para evitar represalias, contó a La Teja que es imposible que le dé tiempo hacer todo dentro de su horario regular.

“La sobrecarga de trabajo, más que todo con trabajo administrativo, es bastante. Nosotras (ella y Marta, otra profesora que no quiso revelar su nombre real) somos de tres escuelas y tenemos que elaborar el planeamiento”, dijo.

El 93% de los docentes señaló que la carga administrativa, que implica trámites, elaboración de informes y uso de plataformas institucionales, le resta tiempo para prepararse para la clase.

“Nosotros tenemos que entregar informes, planeamiento y avances. También tenemos que llevar el control de los registros al día. Si hay que activar algún protocolo o alguna situación con los estudiantes, hay que hacerlo y darle seguimiento. El asunto es que son tiempos que el docente no tiene porque pasa la mayor parte del tiempo dando clases”, explicó Jafeth Mora, docente del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Además, el 87% de los docentes comentó que la sobrecarga laboral les genera un desgaste emocional significativo, según Colypro.

Por otra parte, muchos de los docentes no están satisfechos con el salario que reciben, pues varios están endeudados y tampoco sienten que no compensan las responsabilidades laborales que tienen.

LEA MÁS: Muchos educadores están viviendo una terrible realidad, revela el Estado de la Educación

Ante este panorama, los candidatos presidenciales han planteado sus propuestas en sus planes de gobierno. Aquí le resumimos lo que dicen:

Álvaro Ramos

El candidato verdiblanco señaló que se realizaría un diseño y se implementaría una política salarial que sea equitativa y justa para los docentes, cocineros, conserjes y otros funcionarios del MEP.

También eliminaría los elementos legales que afecten las jornadas laborales e impiden el pago de recargos, aumentos de jornada y de lecciones y demás componentes salariales.

El candidato Álvaro Ramos prometió implementar una política salarial que sea equitativa y justa para todos los funcionarios, como docentes, cocineros, conserjes, entre otros. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Claudia Dobles

Una de las propuestas de la candidata de la coalición Agenda Ciudadana dirigidas a los docentes es el desarrollo de una estrategia nacional de capacitación articulada y sostenida que asegure la implementación adecuada de los programas de estudio.

Además, se implementaría un plan de formación permanente para que los docentes se actualicen de manera continua y así mejorar el desarrollo de sus habilidades y competencias socioemocionales.

También se reduciría la cantidad de comités y tareas administrativas no renumeradas para que los docentes se centren en su labor pedagógica, en vez de lo administrativo.

Ariel Robles

El aspirante a la presidencia del Partido Frente Amplio señaló que, para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos laborales de los funcionarios, se debe crear procedimientos a lo interno de las instituciones que permitan solucionar la distribución de la carga laboral.

Además, en su eventual gobierno, reduciría la carga laboral de los docentes en actividades no pedagógicas, agilizándola con planeamientos semestrales o reducción de comités institucionales.

El candidato Ariel Robles dijo que reduciría la carga laboral de los docentes en actividades no pedagógicas. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Laura Fernández

La candidata del Partido Pueblo Soberano implementaría una estrategia nacional para reducir las cargas administrativas del personal docente para que se enfoquen en tareas pedagógicas, por ejemplo, se simplificarían los reportes, se digitalizarían los procesos, se revisarán los horarios, se suspenderían los rebajos por matrículas y habría nuevas directrices para racionalizar recargos, códigos y lecciones.

Juan Carlos Hidalgo

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana buscaría fortalecer la función del docente en su eventual gobierno, trabajando en conjunto con las universidades y centros formadores para rediseñar la formación inicial y continua.

También reduciría la carga burocrática, implementaría acompañamiento pedagógico efectivo en el aula, fortalecería el prestigio social y profesional del magisterio e implementaría esquemas de incentivos y mejoras salariales como estímulo fundamental para la motivación y el desempeño de los educadores.

A través de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se puede encontrar los planes de gobierno completos de cada uno de los 20 aspirantes a la presidencia.

El aspirante a la presidencia, Juan Carlos Hidalgo, implementaría esquemas de incentivos y mejoras salariales como estímulo fundamental para la motivación y el desempeño de los educadores. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Informe de Colypro confirma grave deterioro en condiciones de los docentes en centros educativos