Aspirantes a la Presidencia prometen cambios urgentes en educación

Varios candidatos presidenciales participaron este miércoles 26 de noviembre en el debate presidencial organizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
El encuentro inició poco después de la 1:00 p.m. con la presencia de Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social; José Aguilar, del Partido Avanza; Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática; Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense; y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.
Gilberth Díaz, presidente del SEC, indicó que la educación es el pilar que sostiene la igualdad de oportunidades, la innovación y el desarrollo de Costa Rica. Añadió que actualmente el país atraviesa por un momento decisivo porque los estudiantes y los docentes viven cada día las consecuencias de los sistemas educativos golpeados por la desigualdad, la falta de inversión, la desconexión con la nueva realidad del mundo, las brechas digitales y socioeconómicos, entre otros factores.
Él señaló la importancia de que haya acuerdos concretos para cerrar brechas y garantizar el acceso a una educación integral, actualizada y humana.
Durante el debate, se hablaron temas como los salarios de los docentes, el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, infraestructura educativa, entre otros.
En cuanto al tema del 8% del PIB, los candidatos afirmaron que iban a cumplirlo en su eventual gobierno.
¿Qué priorizarán en el sector educativo en sus primeros 90 días de gobierno?
Claudia Dobles:
- Priorizará el aumento progresivo del presupuesto en miras de llegar al 8%, tiene una proyección de 6.000 millones de colones al 2030.
- Priorizará programas de equidad y capacitación de docentes y mejoras de la gestión de la infraestructura.
- Descongelará los salarios y las pensiones del magisterio, desvinculará de la regla fiscal a los docentes, convocará la mesa negociadora de salarios para hacer un plan que cerraría la brecha entre salario global y compuesto, modernizará la malla curricular y pondrá en marcha un plan digitalización para la educación que reduzca cargas administrativas.
Ana Virginia Calzada:
- Derogará la Ley de Empleo Público y eliminará el salario global.
- Restituirá el 8% del PIB, fortalecerá el Consejo Superior de Educación, reducirá la carga administrativa, hará un plan de nivelación de lectoescritura y matemática, implementará el plan de infraestructura interviniendo a los centros educativos que tienen órdenes sanitarias y creará la Oficina del Docente y el Trabajador para que el trabajador, el ministerio o los sindicatos puedan trabajar juntos.
Boris Molina:
- Declarará una emergencia nacional de la educación y atenderá la infraestructura educativa.
Fernando Zamora:
- Eliminará la Ley 9.999, hará cambios en las leyes que han desmejorado las condiciones salariales de los educadores, quitará tareas administrativas a los educadores, formará alianzas público-privadas para invertir en la infraestructura educativa y reformará la malla curricular para que sea adecuada a las necesidades de los estudiantes.
Walter Hernández:
- Declarará la emergencia de todo el sistema educativo que permitiría una mayor agilidad en la contratación de las obras necesarias y en la inversión de los recursos.
- Pedirá colaboración al personal del Ministerio de Educación Pública para hacer un plan que atienda las necesidades educativas.
- En cuanto a la infraestructura, hará un diálogo con las municipalidades para que se trasladen fondos y competencias para atender los centros educativos.
José Aguilar:
- Declarará la emergencia nacional, hará un acuerdo nacional para tener el apoyo de todos los sectores (familias, educadores, universidades, sector privado y más), solicitará acompañamiento a la Universidad de Costa Rica (UCR) para hacer una hoja de ruta técnica y fortalecerá a los colegios técnicos.
El debate presidencial completo se puede ver a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del SEC.
