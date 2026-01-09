Nacional

Carlos Alvarado reaparece para responderle a Rodrigo Chaves: “Usted es un gran mentiroso”

Carlos Alvarado rompió el silencio y apareció en redes para decirle de todo al presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El expresidente Carlos Alvarado reapareció en redes sociales para responderle con todo al presidente Rodrigo Chaves, luego de que este dijera que Alvarado está “ahorrando su pensión a cero interés” y que no era cierto que no iba a recibirla tras su mandato.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Alvarado primero muestra un video con las acusaciones de Chaves en su contra y posteriormente le responde con un rotundo: “Usted es un gran mentiroso”, mientras mira fijamente a la cámara.

Carlos Alvarado a Rodrigo Chaves: "Si en algo me equivoqué fue en traerlo a usted al país"

“Y es tan buen mentiroso que es capaz de decir que yo estoy ahorrando a cero interés, supuestamente, para después cobrar esa pensión y acto seguido que me basurea o me desacredita con eso dice que usted está pensando hacer lo mismo, ese es su gran talento, que conozco bien, usted es un gran mentiroso y le ha mentido a Costa Rica”, dijo el expresidente.

Alvarado fue más allá y le dijo a Chaves que no lo use a él como una justificación para posteriormente recibir una pensión como expresidente.

02/05/2022/ el señor Presidente de la República Carlos Alvarado Rinde su último informe sobre el estado del país frente a una asamblea legislativa donde no habrá ninguna fracción que lo defienda / foto John Durán (JOHN DURAN)

“Usted tome una decisión como adulto y hágase responsable de ella. Gobernar es ser responsable y ser presidente es ser el más responsable de todos y el carácter de un presidente se juzga por su capacidad de responder, el carácter del cobarde es de mentir o repartir culpabilidades a otros para no asumir la responsabilidad”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carlos Alvarado expresidenteRodrigo Chaves presidente
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.