Presidencia informa la muerte de un funcionario de Casa Presidencial que ocupaba importante cargo

Presidencia informó este jueves en la tarde la lamentable muerte de un funcionario de Casa Presidencial, quien ocupaba un relevante cargo.

La comunicación se hizo por medio de un mensaje en las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República.

El funcionario que falleció fue Eduardo Mora Castro, quien ocupaba el puesto de director de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial.

Casa Presidencial dio a conocer la muerte de uno de sus funcionarios. (Archivo)

“Nos unimos al dolor que embarga a su familia y amigos”, informó Presidencia.

Algunas personas que lo conocían hicieron comentarios en la publicación en la que se dio a conocer su muerte.

LEA MÁS: MEP confirma cambios obligatorios en los uniformes de escuelas y colegios para 2026

“Una gran pérdida, excelente persona, esposo y padre. Dios lo reciba en su santa gloria”, publicó una usuaria de Facebook.

“Una gran pérdida, una excelente persona, un excelente profesor”, escribió un hombre.

LEA MÁS: Teletica se sacude y le responde a Pilar Cisneros por algo muy grave que dijo sobre la empresa

“Un gran profesional. Dios lo tenga en su santa gloria. Triste noticia. Consuelo para su familia y paz a su alma”, agregó otra persona.

Presidencia no informó la causa de la muerte del funcionario.

Trabajaba en Casa Presidencial desde el 2024

Mora trabajaba en Casa Presidencial desde el 16 de febrero de 2024.

Antes de llegar a Presidencia, ocupó el cargo de jefe legal en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Su salida de la CNE se dio en medio de cuestionamientos por la supuesta intervención en el acuerdo que incorporó en un decreto de emergencia los daños del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, indicando que fueron provocados por la tormenta Bonnie, en julio de 2022.

Las autoridades judiciales nunca hicieron una relación causal sobre el hecho en la investigación.