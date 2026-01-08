MEP confirma cambios obligatorios en los uniformes de escuelas y colegios para 2026

En el curso lectivo de este 2026 empezará a aplicar la obligatoriedad en los cambios en los uniformes de escolares y colegiales que el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció a finales del 2023.
En aquella oportunidad se indicó que durante el 2024 y el 2025 los papás podían ir comprando poco a poco los nuevos uniformes, pero también podían enviar a clases a sus hijos con el anterior.
El MEP tomó la decisión de hacer el cambio poco a poco porque es sabido que muchas veces los uniformes se van heredando entre hermanos, y hacer la compra de nuevos uniformes en un solo momento podría significar un gran golpe para el bolsillo de las familias.
Luego de los dos años de tiempo que dio la institución a los papás para hacer el cambio, ahora sí será necesario que los estudiantes usen los nuevos uniformes. Estas son las especificaciones:
Para los estudiantes de primaria se permitirá:
• Camisa tipo polo unisex, de color blanco, que sustituye la camisa tradicional (de botones).
- Zapatos negros, tenis blancas, negras, azules o grises, y botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos.
- Pantalón largo o pantalón corto a la rodilla (se mantiene el color azul).
- Pantalón largo, enagua-pantalón para niñas (se mantiene el color azul).
- En sexto grado, se permitirá utilizar una camisa tipo polo de un color distintivo, siguiendo el procedimiento señalado en el reglamento correspondiente.
- Para educación física se permitirá una pantaloneta y camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo.
Para los estudiantes de secundaria se permitirá:
- Zapatos, tenis blancas, negras, azules o grises, botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos.
- Para educación física se permitirá una pantaloneta y camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo.
Para estudiantes indígenas de primaria y secundaria se permitirá:
- Uso opcional del vestido tradicional propio de la cultura indígena (sombrero, camisa, pantalón, vestido y otros accesorios tradicionales).
- Asistir descalzos o con zapatos, botas de hule o sandalias en cualquiera de las modalidades del currículo nacional.