Sala IV obliga a Presidencia a revelar salario de troles y esta es la lista; uno gana casi 3 millones de colones

El Gobierno de Rodrigo Chaves entregó la lista completa de funcionarios, incluyendo nombres, puestos, salarios y fechas de contratación, que acompañaron al presidente el pasado 5 de mayo a la Asamblea Legislativa durante su informe de labores.

La información fue entregada luego de que la Sala IV obligara a Casa Presidencial a suministrarla, tras la negativa inicial del Gobierno.

Esto se realizó mediante la sentencia número 202503212115, luego de la solicitud del medio de comunicación Radio Zurquí.

Dentro de la lista hay personas que manejan cuentas --llamadas troles-- que se dedican a propagar información en redes sociales a favor del Ejecutivo.

Detalles del oficio oficial

Radio Zurquí publicó el oficio MP-DMP-OF-0792-2025, del 8 de octubre del 2025, donde se da a conocer la lista de funcionarios con salarios que van desde ¢401.896 hasta ¢2.859.988.

Casa Presidencial indicó: “En cumplimiento de la orden indicada por la sentencia número 202503212115 de las 9:20 horas del 3 de octubre del 2025, en donde la Sala Constitucional preceptuó se le brindara ‘respuesta completa a la gestión presentada por el recurrente en fecha 28 de julio del 2025’, se adjunta cuadro con las personas funcionarias, fecha de nombramiento, puesto y salario”.

Perfiles y salarios destacados

La lista incluye funcionarios contratados entre el 8 de mayo del 2022 y el 28 de agosto del 2023, ocupando cargos que van desde consejeros, asesores, asistentes hasta consultores de Casa Presidencial.

Salario más bajo: Guillermo Cantillano Flores, Asistente Presidencial A, contratado el 16 de junio del 2023, con ¢401.896 .

Guillermo Cantillano Flores, Asistente Presidencial A, contratado el 16 de junio del 2023, con . Salario más alto: Eduardo Enrique Mora Castro, Consejero Presidencial Especializado, contratado el 16 de febrero del 2024, con ¢2.859.988.

Otros funcionarios con salarios superiores a los dos millones:

Margie Conejo Carmona: Consejera Presidencial Especializada – ¢2.540.541

Consejera Presidencial Especializada – ¢2.540.541 Andrea Angulo Cerdas: Consejera Presidencial Especializada – ¢2.140.924

Consejera Presidencial Especializada – ¢2.140.924 Alonso José Zeledón Carazo: Consultor Licenciado Experto – ¢2.134.845

Lista completa

Esta es la lista completa de funcionarios entregada por el Gobierno a Radio Zurquí.

FUNCIONARIOS FECHA NOMBRAMIENTO PUESTO SALARIO Isaac Amador Montiel 08 de mayo 2022 Consejero Presidencial ₡ 942.422,00 Andrea Angulo Cerdas 01 de junio 2022 Consejero Presidencial Especializado ₡ 2.140.924,00 Andrey Araya Rojas 08 de mayo 2022 Consejero Presidencial Especializado ₡ 1.794.347,50 Enid Arrieta Bonilla 09 de enero 2023 Asesor Presidencial B ₡ 1.315.296,00 María Jesús Blanco Torres 01 de junio 2022 Consejero Presidencial ₡ 1.087.319,50 Guillermo Cantillano Flores 16 de junio 2023 Asistente Presidencial A ₡ 401.896,00 Margie Conejo Carmona 01 de agosto 2024 Consejero Presidencial Especializado ₡ 2.540.541,50 José De Jesús Gamboa Rodríguez 01 de febrero 2025 Asesor Presidencial B ₡ 1.315.296,00 Eduardo Enrique Mora Castro 16 de febrero 2024 Consejero Presidencial Especializado ₡ 2.859.988,00 Ariel Mora Fallas 06 de junio 2022 Consejero Presidencial ₡ 1.142.424,00 Minor Alberto Rodríguez Badilla 23 de mayo 2023 Asistente Presidencial C ₡ 567.103,00 Pamela Rosales Jiménez 20 de enero 2025 Asesor Presidencial B ₡ 972.771,00 Aleikko Tattoilo Dunlkey 23 de mayo 2021 Consultor Profesional Presidencial ₡ 1.438.605,00 Alonso José Zeledón Carazo 28 de agosto 2023 Consultor Licenciado Experto ₡ 2.134.845,00