Carlo Díaz le responde con todo a Rodrigo Chaves tras acusación de “casos falsos” para influir en elecciones

El fiscal general Carlo Díaz le respondió con todo al presidente Rodrigo Chaves luego de que este dijera que el Ministerio Público tenía una lista de funcionarios a los que les iba a montar escándalos para así influir en las próximas elecciones.

Chaves dio esas polémicas declaraciones en la conferencia de prensa de este miércoles, en la cual indicó que se trata de una lista de 22 funcionarios de su gobierno a los que les montarían casos falsos; sin embargo, no presentó ningún tipo de prueba.

El fiscal general no se quedó cruzado de brazos ante las declaraciones de Chaves, y respondió diciendo que se trata de “señalamientos fantasiosos”.

“Ante las tendenciosas declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, que sugieren una instrumentalización de la justicia con fines electorales, debo manifestar de manera categórica que el Ministerio Público tiene una única hoja de ruta marcada por la Constitución Política y las leyes de la República.

El fiscal Carlo Díaz dijo que las acusaciones del presidente Rodrigo Chaves son fantasiosas. (Archivo/Archivo)

“Esta institución no participa en las contiendas electorales ni pretende hacerlo, mucho menos redacta listas de funcionarios con la finalidad de ‘amedrentarlos’ o montarles escándalos con el fin de influir en las próximas elecciones”, destacó Díaz.

El fiscal aseguró que en el Ministerio Público no se montan casos falsos, pues su labor es técnica y objetiva para investigar casos a partir de denuncias, pruebas y evidencias.

“Hablar de una supuesta lista de funcionarios para desprestigiar al Gobierno es una afirmación malintencionada, que carece de sustento en la realidad operativa de esta Fiscalía”.

Además, destacó que el mismo presidente Chaves es el mejor ejemplo de la objetividad con la que trabaja la Fiscalía, pues de las cerca de 155 investigaciones en su contra ya se han solicitado 66 desestimaciones y solamente se han acusado dos.