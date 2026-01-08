Las últimas palabras de la adolescente recién graduada antes de desaparecer en el vuelco de la lancha en Osa

‘Tía, ya no puedo’, ‘me duelen las piernas’ fueron parte de las últimas palabras que habría dicho la adolescente de apellido Rojas, de 16 años, antes de desaparecer tras el vuelco de la lancha en la que viajaba en Los Mogos, en Osa, zona sur de Costa Rica.

Ella recientemente se había graduado del colegio Técnico Profesional de Osa, en Palmar Norte, de noveno año.

La joven disfrutaba de las vacaciones junto a Marielos Gómez, de 54 años; Judith Rojas, de 37 años, y otro adolescente de 14 años; son la abuela, mamá y hermano de la adolescente desaparecida. También iba Grace Rojas y su hijo de 5 años, se trata de la tía y primo de la jovencita.

Justamente a su tía Grace fue a quien le dijo esas palabras, así lo señaló Andreína Rosales, familiar de la muchacha, a La Teja.

Estas cinco personas sobrevivieron; sin embargo, el golpe emocional por lo ocurrido los tiene devastados.

Familia de jovencita de 16 años (blusa azul) vive los momentos más angustiantes en el sur de Costa Rica, en la foto junto a ella está su tía Grace, adelante Raquel y con sombrero Marielos, mamá y abuelita de adolescente. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

En apariencia, dos olas grandes provocaron que la lancha volcara; antes de eso hubo una llovizna en la zona.

“Todos cayeron, mi tía Marielos dice que Grace agarró al hijo de cinco años y lo que veían cerca era un manglar donde habían estado antes. El otro adolescente de 14 años sí sabe nadar y mi tía le decía que se fuera, que nadara. Mi tía dice que ella volvía a ver para atrás y apenas lograba ver a Grace, a Raquel y a la muchacha, que apenas se veían”.

“Raquel no sabe nadar y se pudo agarrar de una llanta que iba en el bote. Todos fueron llegando y cuando Grace llegó les dijo: ‘no lo logro, me decía: ‘tía, ya no puedo’, y dicen que ella (la adolescente) se hundió. Por eso temen lo peor; cuesta mucho que ella esté viva”, expresó la pariente.

La familia teme que se le hayan acalambrado las piernas, porque decía que no tenía fuerzas para moverlas.

En diciembre del 2025, la adolescente se había graduado y en este 2026 iba a cursar el décimo grado.

“Este año que acaba de pasar se había graduado de noveno grado, junto a mi hija”, expresó Rosales.

Búsqueda de adolescente en Osa

La Cruz Roja confirmó que desde las 6:40 a. m. de este jueves 8 de enero reanudaron la búsqueda.

Baqueanos, Cruz Roja y un tour operadora reanudaron la búsqueda de la adolescente de 16 años, a tempranas horas de este jueves. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

“Se mantiene una ambulancia básica, con ocho cruzrojistas, así como con tour operadores de Puerto Jiménez”, señaló Jeremy Poveda, de la oficina de prensa de la benemérita.

La jovencita y su familia son vecinos de El Progreso de Cajón de Buenos Aires, también de la zona sur, y se encontraban de paseo en Los Mogos visitando a otros familiares.

La tragedia ocurrió la tarde del martes 6 de enero. En medio de la emergencia, una mujer logró enviar un audio por WhatsApp a familiares, en el que solicitaba ayuda urgente, al indicar que la lancha presentaba problemas y que se estaba hundiendo.

“Vengan, tenemos problemas, nos estamos hundiendo”, dice el supuesto mensaje.

Varios primos de los afectados llegaron en lachas para ayudarlos.

Steven Umaña, Coordinador Operativo Regional, aseguró que ellos rescataron a cinco personas y las trasladaron al hospital en condición urgente.

Las labores de búsqueda continúan en la zona, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, cruzrojistas y vecinos mantienen la búsqueda de la menor.

Los rescatistas buscan a la joven de 16 años . Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Cuatro personas ahogadas en este 2026

La primera tragedia ocurrió el 1 de enero, cuando murió una jovencita de 12 años en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela.

En la laguna de Río Cuarto de Alajuela también murió un hombre, quien entró al agua y no salió. El accidente ocurrió igualmente el 1 de enero y su cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

El viernes 2 de enero ocurrió una tragedia en playa Moín, Limón. Ahí murió Rogelio Raúl Tathum, luego de salvar a una muchachita de 12 años y a una niña de 7 años, a quienes veía como hijas propias.

Ese mismo día se registró otra fatalidad en el río Reventazón, en Siquirres. El río arrastró a dos hombres; uno fue rescatado con vida y el otro, de 32 años, falleció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, este martes 6 de enero.