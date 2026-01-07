Sangriento ataque en Barranca: hombre muere tras brutal agresión con cuchillo

El hombre falleció víctima de la agresión. (Silvia Coto)

Un hombre de 46 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras resultar herido con arma blanca en Barranca de Puntarenas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 12:14 a. m. A la llegada de los socorristas, el hombre presentaba heridas en el cuello y fue declarado sin signos vitales en el lugar.

LEA MÁS: Tragedia en Heredia: hombre murió prensado por su propio carro mientras lo reparaba

Para la atención del incidente, se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de la víctima.

LEA MÁS: Violenta agresión cobró la vida de un adulto mayor en Desamparados

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido.