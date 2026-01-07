Sucesos

Violenta agresión cobró la vida de un adulto mayor en Desamparados

Un hombre de 65 años fue declarado sin vida tras sufrir una agresión en Desamparados

Por Silvia Coto

Un hombre de 65 años fue asesinado la noche del martes luego de ser víctima de un golpiza en Desamparados.

Los hechos ocurrieron en San Miguel.

La Cruz Roja declaró al adulto mayor fallecido por la golpiza que recibió (Cruz Roja/Cortesía)

Según informó la Cruz Roja, a la llegada de los socorristas, el hombre presentaba múltiples lesiones producto de la agresión y fue declarado sin signos vitales en el lugar.

A la escena se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja para atender la emergencia. De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del hecho, ni la identidad de la víctima.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo a la Medicatura Forense.

agresióndesamparadosviolenta agresiónpleitoadulto mayorsan miguel
Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

