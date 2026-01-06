Tras cinco días de búsqueda, Cruz Roja localiza cuerpo de persona desaparecida en el río Reventazón

La Cruz Roja informó este martes que fue ubicado el cuerpo del hombre que había sido reportado como desaparecido luego de sufrir un accidente acuático en el río Reventazón, Siquirres.

De acuerdo con la benemérita, el hallazgo se logró tras un intenso operativo de búsqueda, en el que participaron rescatistas, socorristas y buzos, quienes trabajaron durante varias horas en condiciones complejas para dar con la víctima.

Búsqueda laguna del río Reventazón (Cruz Roja/cortesía)

Con este caso, la Cruz Roja confirma que en lo que va del 2026 ya se registran nueve incidentes acuáticos, que han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas, entre estas una menor de 12 años en San Mateo de Alajuela.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar medidas de precaución al ingresar a ríos y otros cuerpos de agua, especialmente durante la época seca, cuando aumentan este tipo de emergencias.

