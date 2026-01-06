OIJ confirma que hallazgo de cuerpos enterrados en finca podría tratarse de hermanos desaparecidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el peor escenario posible en relación con la búsqueda de unos cuerpos enterrados en una finca de Cartago.

Ante una consulta de La Teja, Michael Soto, director general interino del OIJ, confirmó que dentro de esa propiedad, ubicada en Pejibaye de Jiménez, fueron hallados dos cuerpos humanos.

Una fuente policial cercana al caso informó a este medio que las sospechas sobre los cuerpos enterrados surgieron debido a un fuerte olor que se percibía en ese sitio, además de que se observó un movimiento de tierra, como si algo hubiese sido enterrado.

“Esta mañana, en una labor de búsqueda que realizaba el OIJ de Turrialba, en colaboración con la unidad canina y el Ministerio de Seguridad Pública, se logra ubicar al margen del río Pejibaye lo que aparentaba ser dos fosas, por lo que se hace la revisión del sitio y ubican dos cuerpos, uno en cada fosa”, informó el OIJ.

Extraoficialmente se habla de que podrían tratarse de dos hermanos desaparecidos desde finales de diciembre del año pasado. Foto Archivo.

De momento, los agentes judiciales se encuentran trabajando en la extracción de ambos cuerpos, así como la revisión de la escena en busca de evidencias de importancia para la investigación.

Aunque aún no se han confirmado las identidades de los ahora fallecidos, preliminarmente el OIJ informó que podría tratarse de dos hermanos apellidados Retana, un hombre de 28 años y una mujer de 23, ambos vecinos de Tucurrique.

De los hermanos no se sabía nada desde el 27 de diciembre del año pasado y su desaparición fue denunciada ante el OIJ un día después, es decir, el 28 de diciembre del 2025.

Se está a la espera de que el OIJ brinde un informe preliminar acerca de si los cuerpos presentaban algún tipo de herida.