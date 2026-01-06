Video en TikTok revela cómo papá héroe preparó para su muerte a su familia antes de fallecer

Un video en TikTok que realizó Rogelio Raúl Tathum Murray se convirtió en la preparación y despedida que dejó para su familia.

Así es como lo ve Amy Calvo, pareja de Murray, quien se preparaba para la despedida de su amado.

Él murió ahogado, luego de salvar la vida de dos hijas de su pareja, quienes eran arrastradas por la corriente de playa Moín, Limón.

“Hay un video que él había hecho en tiktok, ese día estaba brava con él, eso fue hace como seis meses y lo que decía: ‘Diosito acompáñamela todos los días porque sabes que soy capaz de dar la vida por ella. Es muy enojona, pero aún así la amo’ y literalmente eso fue lo que él hizo, porque sabía que esas chiquitas son mi desvelo”, expresó Calvo.

Amy y Rogelio se conocieron hace 20 años, cuando ella tenía 16 años, asegura que se trató de un amor inocente, se reencontraron a finales del 2022 y formalizaron su relación al mes de verse.

“Nosotros estábamos muy bien en la iglesia, Dios nos da la vida y es Quien la quita, yo estoy viendo a mis hijas respirar gracias a él”, indicó la mujer.

Rogelio dejó este video como recuerdo para su pareja

Papá salvó a dos niñas que veía como hijas

Rogelio Raúl Tathum Murray, de 38 años, se fue de este mundo como un héroe, al salvar de morir ahogadas a las dos hijas de su esposa, de 12 y 7 años, a quienes veía como propias.

Murray, como muchos le conocían, disfrutaba de un paseo de fin e inicio de año en la playa de Moín, en Limón, de donde era oriundo, cuando ocurrió la tragedia.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de hombre que desapareció tras ser arrastrado por corriente marina en Limón

“Andamos de visita donde mis suegros para pasar el 31; el viernes 2 de enero fuimos a playa Moín. A las 3:00 p. m. comenzó a subir el oleaje, él se preocupó por mis hijas, salimos corriendo, veíamos que mis hijas se estaban yendo; un muchacho con una tabla jaló a mi hija, que es la del medio, y al sobrino de él”.

Rogelio Raúl Tathum Murray murió tras rescatar a dos niñas en playa Moín, Limón. Foto: Tomada de Facebook (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

“Mi hija mayor (12 años) y la pequeña (7 años) fueron las que él salvó. Mi hija me dice que él le decía: ‘mi amor, por favor no suelte a su hermanita’. Mi hija dice que ella se sentía mareada; cuando vio que iba a llegar una moto acuática, ella volvió a ver para atrás y ya no vio más a Rogelio”, expresó Calvo.

LEA MÁS: Niño que murió atropellado en Santa Cruz estaba emocionado por llegada de su hermanita, que nació horas después

Agregó que su pareja tenía una hernia y considera que esto fue lo que lo cansó de luchar.

“Él se fue siendo un héroe para mí; su pasión era el fútbol, como cualquier persona tenía sus errores, pero fue un hombre esforzado y es lo que nos queda en la familia”, manifestó la esposa.

Rogelio Raúl Tathum Murray murió tras rescatar a dos niñas en playa Moín, Limón. Foto: Tomada de Facebook (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

La víctima estuvo desaparecida y su cuerpo fue encontrado hasta la tarde del domingo 4 de enero.

LEA MÁS: Viajó a Estados Unidos para sorprender a su mamá y en su lugar dejó una pesadilla de dolor

Apasionado por el fútbol

Rogelio jugó para equipos como de fútbol como Limón FC, Paraíso y Municipal El Guarco de Cartago.

“Él era un goleador en los campeonatos y siempre compartía sus premios conmigo, me decía que yo era la inspiración para los goles”, recordó Amy.

En redes sociales muchos allegados han manifestado el cariño que le tenían.