Hallan cuerpo de hombre que desapareció tras ser arrastrado por corriente marina en Limón

La Cruz Roja informó que tras una intensa labor de búsqueda finalmente lograron dar con el cuerpo del hombre que se encontraba desaparecido tras ser arrastrado por el mar en Limón el pasado viernes.

“Este domingo, en horas tempranas de la mañana, la Cruz Roja Costarricense logra localizar y extraer el cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido, en el sector de Moín, Limón”, dijo Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de Cruz Roja.

El accidente acuático que terminó cobrando la vida de este hombre, cuya identidad no se dio a conocer, ocurrió la tarde del pasado viernes en Plata Moín, en Limón, frente a las instalaciones de APM Terminals.

El hombre desapareció la tarde del viernes tras ser arrastrado por una corriente marina.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja ese día, la situación se dio cuando un grupo de personas se encontraban dentro del mar, a aproximadamente 100 metros de la playa, momento en el que fueron arrastrados por una corriente marina.

Cuatro menores de edad fueron rescatados y extraídos por personas que usaron motos acuáticas para llegar hasta donde se encontraban.

Lamentablemente el hombre no corrió con la misma suerte, pues en cuestión de segundos desapareció en la inmensidad del mar.