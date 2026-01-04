Mamá de joven empresario asesinado: “Me lo torturaron, porque me lo encontré de rodillas y amarrado”

La angustia de no tener noticias de su hijo llevó a doña Carmen Carvajal a tomar la decisión de ir a buscarlo a su casa, ubicada en la comunidad de Garabito, en Aguas Zarcas de San Carlos.

Al cruzar la puerta de esa vivienda, la señora se encontró con una escena desgarradora que le destrozó el corazón. Dentro de la casa halló el cuerpo de su amado hijo, el empresario Agustín Carvajal Benavides, de 34 años, quien había sido brutalmente asesinado.

En entrevista con La Teja, doña Carmen reveló que Agustín, al parecer, fue víctima de varias torturas, incluso destacó que le desfiguraron el rostro.

“De hecho a él me lo torturaron, porque yo me lo encontré de rodillas y amarrado de pies y manos, tuvieron que haberlo estado torturando para que él hablara”, contó la señora.

El homicidio del joven empresario salió a la luz la tarde del pasado lunes 29 de diciembre, luego de que su propia madre alertara a las autoridades sobre la atroz escena que encontró en la casa.

Según contó su madre, Agustín, quien era ingeniero en sistemas y socio de una empresa dedicada a la venta de tiquetes digitales para conciertos y otros espectáculos, tenía aproximadamente un año de haber regresado al país.

“Estuvo un tiempo viviendo y trabajando en México, tenía como un año de que había regresado a Costa Rica y estuvo muy allegado a mi durante todo este tiempo”.

Todo apunta a un asalto

Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos. (Captura de redes sociales/Captura de redes sociales)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Agustín fue asesinado de varios disparos, además indicó que de momento se maneja una versión preliminar sobre lo que pudo haber motivado el crimen.

“De momento se desconoce el móvil de este homicidio, pero se presume que pudo haber sido el robo, ya que aparentemente le faltaban algunas cosas personales. Ahora el caso está bajo investigación para determinar si efectivamente el móvil fue el asalto a la vivienda”, detalló el OIJ.

Doña Carmen coincide con esa versión dada por la Policía Judicial, pues asegura que su hijo no andaba en malos pasos y no tenía ningún enemigo.

“Yo lo que siento es que fue un asalto, nada más, porque hace falta el carro de él, que es de muy alta gama, eso fue un asalto, porque también le robaron joyas y tarjetas, que estuvieron utilizando”, detalló.

“Si lo que querían era robarle, que se llevaran todo, pero que lo dejaran con vida, pero a él me lo torturaron” — Carmen Carvajal, madre de Agustín.

Nunca llegó a desayunar

El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara. (Facebook/El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara.)

Carvajal también contó que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue el sábado 27 de diciembre, ella presume que fue ese mismo día el que se dio el homicidio.

“El sábado a las 11 a.m. me puso un mensaje: ‘Mami, ¿Tiene desayuno?’, yo le contesté que sí y me dijo que en veinte minutos llegaba, entonces quiere decir que él estaba disponible para venir a mi casa y tuvo que haber llegado alguien ahí. Él tenía la puerta abierta y seguro lo agarraron por sorpresa“.

Al no saber nada de Agustín, la señora decidió ir a buscarlo y fue ene se momento cuando descubrió el trágico desenlace.

“Desgraciadamente en el momento en el que él no bajaba a desayunar fue que lo fui a buscar y lo encontré de esa forma. Ninguna madre espera encontrar a un hijo como yo encontré al mío”.

Muy orgullosa

Agustín será recordado por su madre como un gran hijo y una persona ejemplar, que supo sobreponerse a las adversidades que tuvo que enfrentar desde muy joven.

Agustín vivió un tiempo en México y tenía aproximadamente un año de haber regresado a Costa Rica. Foto Instagram. (Instagram/Agustín vivió un tiempo en México y tenía aproximadamente un año de haber regresado a Costa Rica. Foto Instagram.)

“Él había alcanzado muchas metas a punta de esfuerzo y sacrificios, no tuvo una vida fácil, tuvo que trabajar muy duro desde chiquito, porque él tuvo una niñez muy feilla, había caído en las drogas, pero solito salió, con la ayuda de Dios. Siguió estudiando, sacó una carrera y se esforzó hasta alcanzar las metas que se propuso.

“Obviamente yo me sentía muy orgullosa de él, era el único varón que yo tenía, porque tengo otras tres hijas, entonces para mí era un orgullo verlo crecer, a pesar de todas las dificultades que él tuvo en su niñez y juventud”, dijo Carvajal.

En medio del enorme dolor que siente por la trágica pérdida de su hijo, doña Carmen lo único que les pide a las autoridades es que se haga justicia.

“Le pedimos a Dios que esto no quede impune, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, menos de esa manera. A él me le desfiguraron la cara y todo, lo torturaron”.