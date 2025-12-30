OIJ revela el posible motivo por el que joven empresario fue ejecutado cruelmente dentro de casa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles relacionados con el atroz homicidio del joven empresario Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, quien fue ejecutado dentro de una casa en San Carlos, Alajuela.

Este martes, un día después de que se descubriera el crimen, la Policía Judicial reveló la hipótesis que manejan sobre el posible motivo por el cual Agustín fue ejecutado de varios balazos dentro de una casa en el sector de Garabito, en Aguas Zarcas de San Carlos.

“De momento se desconoce el móvil de este homicidio, pero se presume que pudo haber sido el robo, ya que aparentemente le faltaban algunas cosas personales. Ahora el caso está bajo investigación para determinar si efectivamente el móvil fue el asalto a la vivienda”, detalló el OIJ.

El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram. (Instagram/El OIJ no descarta que la muerte del joven empresario se haya dado por un asalto. Foto Instagram.)

La Policía Judicial también dio a conocer otro dato relevante para la investigación y es el hecho de que se estima que Carvajal fue asesinado hace aproximadamente tres días, conclusión a la que llegaron debido a la condición en la que se encontraba el cuerpo.

Además, el OIJ confirmó la versión brindada este lunes por Randall Picado, director regional de la Fuerza Pública, quien indicó que la escena del crimen fue descubierta por la propia madre de Carvajal.

“A nosotros nos ingresó el incidente por medio de 9-1-1, en el que se indicaba que una señora, la madre, vino a buscar a su hijo, que tenía desde el sábado de no saber de él, y al entrar a la vivienda lo encontró tirado en el suelo, en el área de la cocina, ya fallecido. Indicó que se veían signos de violencia y la casa desordenada, por lo que inmediatamente llamó a las autoridades”, explicó Picado.

El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara. (Facebook/El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara.)

El OIJ también confirmó que en efecto Carvajal fue asesinado de múltiples disparos, la gran mayoría de estos los recibió en el pecho.

Trascendió que el empresario, quien era ingeniero en sistemas, estuvo viviendo en México y, al parecer, tenía cerca de seis meses que había regresado al país.

Además, en su perfil de la red social LinkedIn aparece como CEO de Starticket, empresa dedicada a la venta de tiquetes digitales para conciertos y otros espectáculos; y entre sus últimas experiencias laborales registra que trabajó como director de Relaciones de Entretenimiento en un banco en México.