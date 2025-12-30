Sicario vestido de negro entró a casa en Parrita para ejecutar a joven de 22 años

La muerte llegó a buscar a un joven cuando este se encontraba dentro de su propia casa en Parrita, Puntarenas, pues a ese sitio ingresó un hombre vestido de negro que lo ejecutó de múltiples balazos.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido la tarde de este lunes en una casa ubicada en el sector conocido como Proyecto Reformadores, en Parrita.

LEA MÁS: Pareja europea fue detenida sospechosa de cometer grave delito contra su propia hija en hotel de San José

La víctima mortal de este hecho fue identificada por las autoridades judiciales como un muchacho apellidado Moreira, de 22 años. Al parecer, este era conocido en la zona por el alias de Gordito.

En cuanto a cómo ocurrió el crimen, la Policía Judicial informó que lo que se sabe de momento es que este habría sido cometido por dos hombres que llegaron en una motocicleta hasta la casa de Moreira.

El joven fue ejecutado dentro de la casa en la que se encontraba. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Joven es asesinado a balazos en Parrita

“Aparentemente, llegaron dos sujetos en una motocicleta, ambos con ropa oscura, y uno de ellos se bajó de la motocicleta e ingresó a la vivienda donde se encontraba el ahora fallecido, a quien le disparó en múltiples ocasiones, causándole la muerte”, señaló el OIJ.

De acuerdo con los investigadores que atendieron el caso, Moreira falleció a consecuencia de varios disparos que recibió en la cabeza, el pecho y los brazos.

LEA MÁS: Vuelco de camión de basura cobra la vida de un hombre en Heredia

Además, en esa misma vivienda los investigadores decomisaron algunas dosis de crack y marihuana.

De momento las autoridades no han determinado el motivo del homicidio, pero no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.