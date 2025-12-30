Sucesos

Vuelco de camión de basura cobra la vida de un hombre en Heredia

De acuerdo con la Cruz Roja, el hombre quedó prensado debajo del pesado camión

Por Adrián Galeano Calvo

La comunidad de Santa Bárbara de Heredia fue escenario de una tragedia la madrugada de este martes, pues un hombre perdió la vida de forma trágica tras ser aplastado por un pesado camión de basura.

El hecho fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que la situación se dio a eso de las 12:48 a.m. en el sector de San Pedro de Santa Bárbara.

La tragedia ocurrió en Santa Bárbara de Heredia. Foto ANI.
La tragedia ocurrió en Santa Bárbara de Heredia. Foto ANI. (ANI/La tragedia ocurrió en Santa Bárbara de Heredia. Foto ANI.)

”Se da el reporte del vuelco de un camión de basura, reportan tres personas, una de ellas prensadas debajo del camión sin signos de vida en la escena, las otras dos no requiere de traslado", detalló la Cruz Roja.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero de forma preliminar se habla de que podría tratarse de uno de los recolectores de basura, pero esto no ha sido confirmado por la Policía Judicial.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

