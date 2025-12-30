Joven es asesinado a balazos en Parrita

Una vez más la comunidad de Parrita, en Puntarenas, fue escenario de un hecho de sangre, pues la tarde de este lunes un joven fue ejecutado a balazos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió a eso de las 5:20 p.m. en el sector conocido como Proyecto Reformadores.

En cuanto al ahora fallecido, solo trascendió que se trata de un joven de 22 años que, al parecer, es conocido en esa zona por el alias de “Gordito”.

El crimen ocurrió el sector conocido como Proyecto Reformadores. Foto Archivo.

Sobre lo sucedido, los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una balacera y una persona herida, pero cuando llegaron al sitio ya no había nada que hacer por el muchacho, quien presentaba múltiples impactos de bala.

De momento, las autoridades no han brindado una versión preliminar de cómo ocurrieron los hechos.

Parrita se ha visto golpeada recientemente por crímenes muy sangrientos, como el ocurrido la noche del pasado miércoles 24 de diciembre, cuando tres hombres fueron asesinados a balazos mientras celebraban la Navidad.