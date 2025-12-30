Joven empresario que vivía en México sería la víctima de atroz ejecución en San Carlos

Un joven empresario tico, que residía en México y que tenía, aproximadamente, seis meses de haber regresado a Costa Rica, sería la víctima de un atroz crimen ocurrido dentro de una casa en San Carlos, en Alajuela.

De forma preliminar trascendió que el ahora fallecido era un muchacho apellidado Carvajal, de 34 años, quien, supuestamente, era el fundador de una empresa dedicada a la venta de tickets electrónicos para asistir a conciertos y otros tipos de espectáculos.

El crimen fue descubierto la tarde de este lunes por la misma madre del muchacho, quien llegó a buscarlo hasta unas propiedades en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos, pues no sabía nada de él desde el pasado sábado.

“A nosotros nos ingresó el incidente por medio de 9-1-1, en el que se indicaba que una señora, la madre, vino a buscar a su hijo, que tenía desde el sábado de no saber de él, y al entrar a la vivienda lo encontró tirado en el suelo, en el área de la cocina, ya fallecido. Indicó que se veían signos de violencia y la casa desordenada, por lo que inmediatamente llamó a las autoridades”, explicó Randall Picado, director regional de Fuerza Pública, a Allan Jara Noticias.

La Cruz Roja confirmó a La Teja que el joven presentaba múltiples impactos de bala. También se habla de que se encontraba maniatado, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Empresario exitoso

El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara. (Facebook/El crimen ocurrió en una propiedad en Garabito de Aguas Zarcas, en San Carlos. Foto Allan Jara.)

El jefe policial, sin entrar en mayores detalles, confirmó que el ahora fallecido era un empresario exitoso, quien era oriundo de esa misma zona de San Carlos.

“La mamá también me confirma eso, que el muchacho sí estaba económicamente muy bien, y que el último día que supo algo de él fue el sábado, cuando el muchacho le dijo que iba a ir a la casa a desayunar y al final no llegó y eso preocupó a la señora”, indicó Picado.

Otra situación también confirmada por el jefe policial fue el hecho de que, al parecer, la familia del joven se enteró de que alguien estaba sacando grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias.

“Eso es lo que nos indica la hermana (sustracción de dinero de las tarjetas), de que hubo algunos movimientos (de dinero) en alguna provincia, pero eso es parte de la investigación”.

Las autoridades también están buscando el carro del empresario, pues este no se encontraba dentro de la propiedad. Lo único que indicaron es que se trata de un vehículo de alta gama.

También trascendió que el joven empresario tenía otras propiedades en el país, por ejemplo, en Nosara, Guanacaste, zona donde hace unos meses, al parecer, su carro fue atacado, hecho que se hizo viral en redes sociales.