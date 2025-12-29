Niño de 9 años resulta gravemente herido tras ser atropellado por carro en Alajuela

Una carretera en la provincia de Alajuela fue escenario de una tragedia la tarde de este lunes, pues en ese lugar un niño de 9 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un vehículo.

El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de Cruz Roja, la cual indicó que el accidente ocurrió pasadas la 2 p.m. en Poás de Alajuela, específicamente en el sector de Carrillos Bajo.

En cuanto a lo sucedido, la información preliminar que maneja la Benemérita señala que se trata de un niño de 9 años que fue golpeado por un carro que, al parecer, volcó por circunstancias que aún no son claras.

El niño fue llevado crítico al hospital de Alajuela. Foto Archivo.

El incidente fue atendido por una ambulancia básica y una unidad avanzada de Cruz Roja, cuyo personal atendió y estabilizó al menor de edad en la escena.

La Benemérita indicó que el niño presentaba múltiples lesiones en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado en condición crítica hasta el Hospital San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja no informó si alguna otra persona tuvo que ser atendida por el personal paramédico o trasladada a algún centro hospitalario.