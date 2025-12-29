OIJ busca a hombre sospechoso de robar carro a plena luz del día en La Uruca

En cuestión de pocos minutos, un hombre cumplió el sueño de muchos: pasar de un carro humilde a uno más nuevo; sin embargo, este sujeto escogió el peor “método” de todos para hacerlo.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ese hombre, en cuestión de pocos minutos y a plena luz del día, logró robarse dicho vehículo, pero su plan no salió del todo bien, pues fue grabado por una cámara de seguridad.

Dicho video fue difundido por la Sección de Robo de Vehículos del OIJ, con el objetivo de obtener información sobre el paradero del sospechoso, así como del carro robado.

La Policía Judicial informó que los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo del 2025, a las 10:00 a.m., en La Uruca, en San José.

“En apariencia, el sospechoso descendió de un vehículo color blanco, de placas 309964, y se aproximó a un vehículo color negro, el cual, al parecer, posteriormente, se llevó del lugar”, detalló el OIJ.

En la grabación se observa cómo el sujeto ronda el vehículo por varios minutos, mientras simula que está hablando por celular.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.