Mujer sufrió brutal ataque a balazos mientras viajaba en un carro por San Pedro

Conductor logró manejar hasta llevar a la mujer herida al hospital

Por Silvia Coto

Una mujer, de 29 años, resultó herida la madrugada de este lunes 29 de diciembre en un ataque a balazos mientras viajaba como acompañante en un vehículo en San Pedro de Montes de Oca.

El OIJ investiga la balacera en que resulto herida la mujer. Foto ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según reportó la Policía, dos hombres en motocicleta abordaron el carro y dispararon contra la mujer, quien recibió múltiples impactos de bala.

La herida es de apellido Cruz.

El conductor del vehículo logró trasladarla hasta el Hospital Calderón Guardia, donde recibió atención médica de emergencia.

La Policía Administrativa logró localizar la motocicleta en el sector de San Sebastián e inició una persecución.

El conductor de la moto logró darse a la fuga, pero el acompañante fue detenido y trasladado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y localizar al otro implicado.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales.

