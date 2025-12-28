Soñaban recibir el Año Nuevo en la playa: así ocurrió la tragedia en la que murieron los tres bailarines en Esterillos

Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55 años; Wilson Abrahams Castillo, de 57 años, conocido como “Wippi”, y Karen Cortés, de 41 años, son los tres reconocidos bailarines fallecidos en el accidente acuático ocurrido en playa Esterillos, en Parrita.

Los amantes de la música salsa y músicos han expresado en redes sociales el dolor por la pérdida de sus allegados, con quienes con frecuencia coincidían en muchas actividades sociales.

Aníbal Acuña, hermano de Ronald, confirmó a La Teja la fatalidad y señaló que los amigos pretendían recibir el Año Nuevo en la playa, paseo que acostumbraban realizar cada año.

“Era un grupo bonito de compañeros que siempre compartían y salían a pasear, iban a pasar el 31 de diciembre entre todos, habían alquilado en un hotel y estaban compartiendo, andaban como veinte personas, más o menos”, expresó Aníbal.

Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55 años; Wilson Abrahams Castillo, de 57 años, conocido como “Wippi”, y Karen Cortés, de 41 años, son los tres reconocidos bailarines fallecidos en el accidente acuático ocurrido en playa Esterillos, en Parrita. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Cómo ocurrió la tragedia en Esterillos

El grupo había llegado a la playa desde el viernes 26 de diciembre y todos los años disfrutaban de este paseo.

Él se enteró de la tragedia por medio de una llamada que le hizo una mujer a través de la aplicación Messenger; sin embargo, no sabe quién fue la persona que los alertó.

“Lo que me dice uno de los muchachos es que la muchacha que falleció era la que se estaba ahogando, y mi hermano y el otro compañero corrieron para socorrerla, pero lamentablemente los arrastró la corriente”, manifestó el hermano de Ronald.

Un adiós lleno de dolor

Ronald era contador y le encantaba disfrutar del baile; era normal verlo en los salones junto a sus amigos que compartían esta misma pasión.

“Esto me parte el alma, mi hermano era una persona muy especial, nosotros como familia somos unidos, esto ha sido un gran golpe, era muy servicial”, detalló Aníbal.

La última vez que compartieron fue justamente para recibir la Navidad.

Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55 años; Wilson Abrahams Castillo, de 57 años, conocido como “Wippi”, y una mujer de nombre Karen, de 41 años, son los fallecidos en Esterillos. Foto: Orquesta Son Mayor (Orquesta Son Mayor /Orquesta Son Mayor)

Orquestas lamentan la pérdida

Además, la Orquesta Son Mayor, La Solución y la Orquesta Son Mayor de Colombia lamentaron en sus redes sociales la muerte de estas personas, quienes frecuentemente los acompañaban en sus presentaciones.

“Nos sentimos consternados y tristes por este terrible suceso, pero siempre los llevaremos en cada nota que toquemos, porque eran salseros de corazón. Gracias por siempre bailar junto a nosotros y a todas las orquestas del país, por acompañarnos en cada evento y regalarnos alegría en cada paso”, señaló la Orquesta La Solución de Costa Rica.

Apareció el cuerpo de la tercer víctima de Esterillos

El cuerpo de la tercera víctima que murió ahogada en playa Esterillos, en Parrita, fue encontrado pasadas las 8:30 p. m. de este sábado 27 de diciembre. Así lo confirmaron en la Cruz Roja.

Se trató de Wilson, quien se convirtió en la persona número 125 que muere ahogada en este 2025. Los rescatistas temen que la cifra aumente, ya que el año termina hasta el miércoles 31 de diciembre.

El 2024 cerró con 143 decesos por ahogamiento.

LEA MÁS: Estas son las edades de las personas fallecidas y del desaparecido en Esterillos

Las víctimas de la tragedia en playa Esterillos eran una mujer de 41 años y dos hombres de 55 y 57 años. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

Esta fatalidad fue reportada a las 2:42 p. m. de este sábado, cuando alertaron por medio del 9-1-1 que tres personas eran arrastradas por la corriente.

LEA MÁS: Ola provoca tragedia en Esterillos: dos personas fallecidas y una desaparecida

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, confirmó que junto con Guardacostas recuperaron una hora después los cuerpos de una mujer y de un hombre. La búsqueda continuó y fue siete horas después cuando apareció la tercera víctima.

A los vacacionistas les piden precaución y siempre consultar a los lugareños sobre las condiciones de la playa que visitan.

LEA MÁS: Joven embarazada que desapareció estaba enterrada en un cementerio, una historia que nadie olvida