Estas son las edades de las personas fallecidas y del desaparecido en Esterillos

La Cruz Roja Costarricense confirmó a La Teja las edades de las personas involucradas en la tragedia ocurrida la tarde de este sábado en playa Esterillos, en Parrita de Puntarenas.

Cruz Roja y Guardacostas confirmaron la recuperación de dos cuerpos en playa Esterillos; la búsqueda de un hombre continúa (cortesía /Cortesía)

Según la información oficial, los dos cuerpos que fueron recuperados corresponden a un hombre de 55 años y a una mujer de 41 años, quienes perdieron la vida luego de ser arrastrados por una fuerte ola.

Además, las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre de 57 años, quien continúa desaparecido tras el incidente.

La emergencia fue reportada pasadas las 2:45 de la tarde, momento en el que se activó un operativo conjunto entre la Cruz Roja Costarricense y el Servicio Nacional de Guardacostas. Tras aproximadamente una hora de labores, los equipos lograron ubicar a las dos personas fallecidas.

Alejandro Molina, coordinador del Operativo Nacional de la Cruz Roja, explicó que los cuerpos de emergencia continúan en la zona, ya que no se descarta lograr resultados positivos en la búsqueda del tercer involucrado.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones en playas con fuerte oleaje, ya que este tipo de incidentes puede ocurrir en cuestión de segundos y con consecuencias fatales.