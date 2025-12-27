Sucesos

Ola provoca tragedia en Esterillos: tres personas mueren y una sigue desaparecida

Cruz Roja y Guardacostas confirmaron la recuperación de dos cuerpos en playa Esterillos; la búsqueda de un hombre continúa

Por Fabiola Montoya Salas

Una tarde trágica se vivió este sábado en Playa Esterillos, en Parrita de Puntarenas, luego de que una fuerte ola arrastró a tres personas mar adentro.

Cuerpos de emergencia buscan un hombre.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el incidente se reportó pasadas las 2:45 p. m., momento en que se activó un amplio operativo de rescate con apoyo de una unidad básica y una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas.

Tras una hora de labores conjuntas, los equipos lograron localizar y recuperar dos cuerpos: el de una mujer adulta y el de un hombre. Sin embargo, un tercer involucrado, también masculino y adulto, permanece desaparecido.

Alejandro Molina, coordinador del Operativo Nacional, explicó que desde el inicio se unieron esfuerzos entre Cruz Roja y Guardacostas para dar con las personas afectadas. Las autoridades se mantienen en la zona con la esperanza de obtener resultados positivos en las próximas horas.

