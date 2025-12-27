Incendios en 2025 ya superan los registrados el año anterior

Los incendios que han ocurrido en este 2025 ya superaron la cifra registrada el año anterior.

Según la Oficina de Despacho de Emergencias del Cuerpo de Bomberos, la institución registra 990 incendios en estructuras, es decir, cuatro más en comparación con el 2024, y las cifras podrían aumentar debido a que aún faltan cinco días para que termine el 2025.

El último incendio de grandes proporciones ocurrió la tarde de este viernes 26 de diciembre, en Pocosol, zona norte del país, donde las llamas consumieron 1.500 metros cuadrados de una zona utilizada para comercios.

Bomberos alertan por aumento de emergencias y llaman a no bajar la guardia en fin de año. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Además, durante el periodo del 24 al 25 de diciembre, se registró un incendio en estructuras cada tres horas y media, superando el promedio de un incendio cada ocho horas al día.

Vehículos y víctimas

Durante estas emergencias también se han quemado 775 vehículos.

Las cifras siguen siendo alarmantes, ya que estos registros incluyen la cifra más alta de personas halladas sin vida en incendios, según datos del Cuerpo de Bomberos, al alcanzar un total de 27 hallazgos.

El año con más personas fallecidas había sido el 2018, con un total de 31 víctimas mortales.

Desde el Cuerpo de Bomberos insisten a la población en no bajar la guardia durante este fin y principio de año, con el objetivo de evitar desgracias familiares provocadas por el humo y las llamas.

Incendios de gran magnitud registrados en 2025

Nueve incendios grandes han sido atendidos en este 2025:

20 de enero, San José, Montes de Oca, San Pedro (bodegas): 5.959 m²

LEA MÁS: Incendio en San Pedro: 42 estructuras, entre casas y comercios, fueron salvadas por los bomberos

6 de febrero, San José, Goicoechea (industrial): 1.500 m²

LEA MÁS: Enorme incendio destruye mueblería en Goicoechea y amenaza estructuras vecinas

12 de marzo, San José, Tibás, Cinco Esquinas (bodegas): 2.045 m²

LEA MÁS: Devastador incendio consume bodega en Cinco Esquinas de Tibás

17 de marzo, Heredia, Ulloa, frente a Cenada (bodegas): 1.500 m²

LEA MÁS: Llamas arrasan con otra bodega esta vez en un transitado lugar de Heredia

21 de julio, Heredia, San Francisco de Guararí (viviendas): 1.553 m²

LEA MÁS: Triste amanecer para al menos 22 familias de Heredia tras incendio que destruyó sus casas

16 de setiembre, planta de Demasa en Jiménez, Pococí (industrial): 1.380 m²

LEA MÁS: Videos muestran enorme incedio en planta de Demasa en Pococí

19 de setiembre, Cartago, Paraíso, Llanos de Santa Lucía (mercantil): 1.100 m²

LEA MÁS: Bomberos luchan contra voraz incendio que amenaza con devorar supermercado en Cartago

1 de noviembre, Alajuela, San Carlos, La Palmera (bodegas): 2.250 m²

LEA MÁS: Gran incendio en local comercial pone a correr a los bomberos

23 de noviembre, San José, Desamparados, San Rafael Arriba (bodegas): 17.500 m²

LEA MÁS: Enorme incendio en zona franca en Desamparados amenaza con devorar por completo una bodega

Se estima que más de 400 mil metros cuadrados han sido salvados de las llamas durante los 990 incendios en estructuras atendidos por el Cuerpo de Bomberos.