Gran incendio en local comercial pone a correr a los bomberos

El Cuerpo de Bomberos confirmó un incendio de grandes proporciones en un local comercial este viernes 26 de diciembre.

De acuerdo a los pocos datos que se tienen hasta el momento, el fuego está arrasando con un comercio en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos.

Los bomberos todavía no controlan el incendio en Santa Rosa de Pocosol. (Edgar Chinchilla/Cortesía)

Los bomberos también confirman que ya van en ruta hacia el lugar para luchar contra el fuego que en estos momentos está activo.

Hace un poco más de tres meses hubo otro incendio en un local comercial, pero en Cartago.

Hace 3 meses otro local comercial fue consumido por las llamas en Cartago. (Archivo/Bomberos de Costa Rica)

Un voraz incendio dejó caos y destrucción a su paso, al afectar gran parte de una estructura en la que había varios locales comerciales en la Vieja Metrópoli, siendo un conocido supermercado el que más daños sufrió a consecuencia de las llamas.

