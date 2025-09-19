Imágenes muestran la destrucción causada por incendio en locales comerciales en Cartago

El local sufrió grandes daños en el incendio. Foto Bomberos (Bomberos de Costa /Cortesía)

Un voraz incendio dejó caos y destrucción a su paso, al afectar gran parte de una estructura en la que había varios locales comerciales en Cartago, siendo un conocido supermercado el que más daños sufrió a consecuencia de las llamas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro ocurrió a eso de las 9 a.m. de este viernes en Lanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, específicamente en el Súper Natty, ubicado 300 metros al sur de la Fuerza Pública.

Videos y fotografías muestran cómo las llamas se apoderaron del supermercado y parte del segundo piso de la estructura, en la que se encuentra un gimnasio que también sufrió algunos daños.

“Se trató de un incendio de grandes proporciones, estamos hablando de una estructura que supera los 1250 metros cuadrados con locales comerciales”, dijo Luis Chaves, jefe de batallón de Bomberos.

De acuerdo con Bomberos, el fuego causó daños en aproximadamente 800 metros cuadrados, pero gracias a la rápida acción de los rescatistas se logró evitar que las llamas se extendería a otros 30 mil metros cuadrados que componen el resto del cuadrante.

“Se trataba de una estructura bastante compleja, de dos niveles, la cual tenía un compromiso con fuego sumamente alto, casi de un 90%, lo cual significó dos retos, buscar personas que pudieran estar atrapadas o en riesgo, dichosamente logramos poner a tres persona a salvo y enfocarnos al control del incendio”, detalló Chaves.

Escases de agua

Además de las llamas, otro reto al que tuvieron que hacerle frente los bomberos fue la escasez de agua en la zona, lo que complicó muchísimo la lucha contra contra el incendio.

“El reto principal fue que esta zona es conocida por tener un bajo caudal de agua en los hidrantes, y esta vez no fue la excepción, para un incendio de esta magnitud se requerían casi 5 mil galones por minuto bombeados desde las unidades y en los hidrantes no logramos registrar más de 40 galones por minuto”, explicó Chaves.

Ante esta situación, los Bomberos tuvieron que recurrir a todos sus recursos, como despachar más unidades cisternas.

“Fue necesario traer unidades adicionales, estamos hablando de cisternas que acarrean 8 mil galones de agua cada uno y unidades tanqueros que desplazaban 3 mil galones por minuto, acarrean 3 mil galones y además disponen de tanques portátiles”.

De momento las autoridades no han dado a conocer la causa del siniestro, pero de forma preliminar se habla de que este pudo haberse dado por una deflagración de un cilindro de gas.